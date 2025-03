COMUNICATO RISPOSTA CAMPO VILLA SCORCIOSA

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

ven 07 marzo 2025 In seguito alla segnalazione del consigliere comunale di minoranza,

Fabrizio D’Amario, riguardo ai frequenti atti di vandalismo nel campo

sportivo di Villa Scorciosa da parte di teppisti che avrebbero “avuto

libertà di ingresso nella struttura”, i Settori competenti 1 e 4 del Comune

di Fossacesia hanno disposto una verifica approfondita dell’attuale

situazione .

Il Comandante della Polizia Municipale, Alfredo Ciccocioppo, e il

responsabile dell’Ufficio Impianti Sportivi, Domenico Calabrese, hanno già

effettuato un sopralluogo presso il campo di Villa Scorciosa, individuando

delle criticità, tra cui l’apertura non autorizzata del cancello e altre

problematiche che necessitano di ulteriori indagini. La Polizia Locale

continuerà le verifiche per chiarire la situazione e garantire la sicurezza

dell’impianto.

Il Comune di Fossacesia ha sempre destinato risorse finanziarie per

garantire la sicurezza e la manutenzione degli impianti sportivi, tra cui

quello di Villa Scorciosa. Dopo il periodo del Covid, sono stati spesi

circa diecimila euro per la sistemazione del terreno di gioco e delle reti,

il rifacimento dell’impianto idraulico esterno e sono stati effettuati

interventi di ristrutturazione, come la rimessa a nuovo delle caldaie e

altre migliorie che richiedono continui investimenti. L’Amministrazione è

consapevole delle difficoltà economiche che i comuni affrontano a causa dei

minori trasferimenti da parte dello Stato e delle Regioni, ma si impegna

costantemente per assicurare la funzionalità delle strutture.

In base al nuovo regolamento, già approvato dal Consiglio Comunale il 30

dicembre 2024, e allo schema di convenzione deliberato dalla Giunta,

l’utilizzo degli impianti sportivi è strettamente regolato. Nelle prossime

settimane verrà pubblicato il bando per la gestione dei due campi di

calcio: il “Granata” in viale San Giovanni in Venere e Villa Scorciosa.

Secondo le informazioni fornite dall’Ufficio Sportivo, al momento non sono

state nè richieste nè autorizzate attività da parte di squadre di calcio

presso l’impianto di Villa Scorciosa. Gli uffici competenti stanno,

inoltre, verificando la segnalazione del consigliere D’Amario, al fine di

determinare chi abbia avuto accesso all’impianto senza l’autorizzazione

prevista.

L’Amministrazione Comunale, inoltre, sta monitorando attentamente

l’utilizzo degli impianti, anche in risposta a eventuali usi impropri, al

fine di prevenire danni o abusi. Si sottolinea che la sicurezza e la

gestione corretta delle strutture sono una priorità per il Comune, e le

risorse vengono costantemente indirizzate per mantenerle sicure e

funzionali.

Se il consigliere D’Amario visitasse tutto il territorio comunale, potrebbe

rendersi conto di come Villa Scorciosa, al pari di altre zone del nostro

comune, venga trattata con la stessa attenzione e rispetto da parte

dell’Amministrazione, contrariamente a quanto da lui sostenuto.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

L’Amministrazione Comunale.

