Agenzia regionale 265.25 leo_puglia regione universitaria foggia 10.03

Si svolgerà lunedì 10 marzo dalle ore 11 nella sala della nuova pinacoteca e community library “La 9Cento Libri ad Arte” di Foggia la terza tappa del tour di presentazione del volume “Studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” (Franco Angeli editore) dedicato al percorso istituzionale e di ricerca avviato nel febbraio 2021 dall’Assessorato regionale all’Istruzione e Università e dall’Adisu Puglia, sotto il coordinamento scientifico di Urban@it.

L’iniziativa, unica nel suo genere, ha consentito la creazione una rete di interscambio di conoscenze e progettualità tra università, città e territori, nella consapevolezza che la qualità urbana, in termini di servizi, sostenibilità e di offerta culturale delle città universitarie costituisca un importante fattore di attrazione nei confronti degli studenti, e che, al contempo, la presenza degli studenti rappresenti per le città un’importante risorsa in termini economici, sociali e culturali.

Del racconto di questa esperienza, delle sperimentazioni che da essa possono derivare, anche alla luce della seconda edizione del progetto PRU lanciata nel 2024, si discuterà all’incontro in programma alla presenza dell’assessore regionale Sebastiano Leo, del sindaco della città di Foggia, Maria Aida Episcopo, del presidente dell’Adisu Puglia, Alessandro Cataldo e tanti altri.