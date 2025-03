(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

RISCHIO TAGLI ALL’ASSISTENZA ALIMENTARE PER MILIONI DI PERSONE NEL SAHEL CENTRALE E IN NIGERIA CON IL WORLD FOOD PROGRAMME CHE AFFRONTA UNA GRAVE CRISI DI FINANZIAMENTI

DAKAR, Senegal – L’agenzia ONU World Food Programme (WFP) avverte che, senza finanziamenti urgenti, ad aprile si interromperà l’assistenza alimentare e nutrizionale salvavita nel Sahel Centrale e in Nigeria. Si prevede che, quest’anno, la stagione di magra, cioè il periodo tra i raccolti in cui la fame raggiunge il picco, arriverà prima del solito in tutta la regione del Sahel. Milioni di persone, tra cui rifugiati e sfollati interni, dipendono ancora dall’assistenza alimentare del WFP per sopravvivere.

Ad aprile 2025, la carenza di finanziamenti costringerà il WFP a sospendere l’assistenza alimentare e nutrizionale per due milioni di persone colpite dalla crisi, tra cui rifugiati sudanesi in Ciad, rifugiati maliani in Mauritania, sfollati interni e famiglie vulnerabili insicure dal punto di vista alimentare in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria.

L’agenzia alimentare delle Nazioni Unite ha urgente bisogno di 620 milioni di dollari per continuare garantire un supporto continuo alle persone colpite dalla crisi nel Sahel e in Nigeria per i prossimi sei mesi.

“La riduzione globale degli aiuti esteri rappresenta una significativa minaccia per le nostre operazioni in Africa occidentale, in particolare nel Sahel centrale e in Nigeria”, ha detto Margot van der Velden, Direttrice regionale del WFP per l’Africa occidentale. “Ci sono milioni di persone che, si prevede, affronteranno la fame a livelli di emergenza al culmine della stagione magra, e il mondo deve intensificare il sostegno se si vuole evitare che questa situazione sfugga al controllo. Dobbiamo agire ora per consentire al WFP di raggiungere chi ne ha bisogno con un supporto tempestivo. L’inazione avrà gravi conseguenze per la regione e non solo, perché la sicurezza alimentare è sicurezza nazionale”, ha detto van der Velden.

Secondo l’ultima analisi sulla sicurezza alimentare regionale del Cadre Harmonisé, pubblicata a dicembre 2024, l’Africa occidentale è alle prese con una grave crisi di sicurezza alimentare e nutrizionale. Si stima che circa 52,7 milioni di donne, uomini e bambini sperimenteranno una fame acuta tra giugno e agosto 2025. Ciò include 3,4 milioni di persone in insicurezza alimentare di emergenza (IPC-Fase 4) nella regione del Sahel e 2.600 in fame catastrofica (IPC-Fase 5) nel Mali settentrionale. La crisi della fame nell’Africa occidentale è causata da conflitti, sfollamenti, crisi economiche e gravi shock climatici, con devastanti inondazioni nel 2024 che hanno colpito oltre sei milioni di persone in tutta la regione.

Nonostante i bisogni crescenti in Africa occidentale e centrale, si prevede che la percentuale di popolazione che soffre la fame estrema (fasi IPC 4 e 5) aumenterà di oltre il 20 per cento entro giugno 2025. Tuttavia, la regione rimane cronicamente sottofinanziata. Di conseguenza, il WFP è costretto a prendere regolarmente la difficile decisione di tagliare le razioni alimentari, sottraendo di fatto a chi ha fame per assistere chi sta morendo di fame.

In Ciad, l’afflusso di rifugiati dal Sudan sta esercitando un’enorme pressione su risorse già limitate, alimentando tensioni e competizione tra comunità e causando congestione nei siti vicino al confine con il Sudan. Ciò è particolarmente preoccupante perché, quest’anno, il Ciad entra nel suo sesto anno consecutivo di grave insicurezza alimentare, con 4,2 milioni di persone colpite durante la stagione di magra da giugno ad agosto, un aumento di oltre il 200 per cento rispetto al 2020.

Nella vicina Nigeria, la prolungata crisi umanitaria, aggravata dall’elevata inflazione e dagli shock meteorologici, sta mettendo a repentaglio la vita di bambini, donne incinte e intere comunità. Durante la stagione di magra, tra giugno e agosto, si prevede che 33,1 milioni di nigeriani affronteranno gravi carenze alimentari. La Nigeria nord-orientale sopporta un fardello particolarmente pesante, con 4,8 milioni di persone negli stati di Borno, Adamawa e Yobe che affrontano una fame acuta, un aumento rispetto ai 4,3 milioni del 2023.

Il WFP sta lavorando con i governi nazionali per valutare e adattare la sua risposta al fine di garantire che l’assistenza urgente raggiunga i più vulnerabili, chiedendo al contempo un supporto tempestivo e flessibile dei donatori e un accesso sicuro e senza ostacoli per raggiungere le famiglie colpite dalla crisi in un difficile e volatile panorama umanitario e di sicurezza.

“La regione dell’Africa occidentale e centrale è stata a lungo trascurata in termini di finanziamenti e attenzione internazionali. Abbiamo bisogno di un cambiamento di paradigma per invertire la tendenza al peggioramento della fame e il suo impatto su donne, uomini e bambini vulnerabili”, ha aggiunto van der Velden.

