Queens Park Rangers, procura di Z. Il racconto di A.C. dei fatti. Responsabilità degli amministratori e l’offerta obbligatoria (parte 1)- Ventiduesima puntata

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

Come ho detto in precedenza, non ero affatto a conoscenza dell’Offerta obbligatoria in corso di effettuazione da parte degli Acquirenti a tutti gli azionisti di QPRH o di quello che sarebbe dovuto accadere per quanto riguardava questa Offerta obbligatoria. Il sig. S. non mi ha fornito (personalmente e/o in qualità di Amministratore di QPRH) alcun consiglio o informazione in relazione a questo e/o al Codice delle acquisizioni. Detto questo, mi sono dimesso da Amministratore di QPRH il 31 agosto 2007 e così nulla di questo è applicabile a me (o a Z. poiché sia io sia lui ci siamo dimessi con effetto immediato allo stesso momento).

Tuttavia, ora ho visto un’e-mail del sig. S. (inviata dalla sua segretaria) a P. alle 9.34 del 31 agosto 2007, inviata in copia al sig. M. e allegata come una “Dichiarazione di responsabilità dell’Amministratore” (“Dichiarazione di responsabilità”) per l'”approvazione urgente” di P. (vedere pag. 1266 – 1272 di AC 1). Mentre il sig. S. chiedeva solo il contributo e l’approvazione di P., sulla facciata del documento, questa doveva essere una lettera a S. e E. da parte mia, P. e Z., che stabiliva le nostre responsabilità ai sensi del Codice delle acquisizioni. Comprendo dai miei avvocati che i Convenuti si riferiscono a questa Dichiarazione di responsabilità nella loro Difesa come “Lettera di responsabilità”. Prima che una copia non firmata fosse inviata ai miei avvocati in seguito alla loro richiesta di una copia dopo il servizio della Difesa (e prima di ricevere la comunicazione dei Convenuti), non avevo mai visto questo documento. Inoltre, non ho mai visto una copia firmata di questa Dichiarazione di responsabilità, ma (se esiste) posso solo supporre che il sig. S. debba averla firmata a nome mio, senza indicazioni, utilizzando la mia Procura.

Dal Contratto di compravendita delle azioni completamente eseguito è chiaro inoltre che, contrariamente alla mia Lettera di dimissioni che aveva effetto immediato, non mi era stato detto che in seguito alla clausola 4.2(b)(3)(3) del Contratto di compravendita delle azioni completamente eseguito, gli Acquirenti credevano che le mie dimissioni e quelle di Z. da amministratori di QPRH sarebbero state “valide dal momento della pubblicazione del documento di Offerta” (vedere pag. 1080 di AC 1).

[…]

ARM Corporate sperava di completare l’Offerta, ma si fa notare che il sig. S., in piena conoscenza di ciò, era fuori dell’ufficio il 19 settembre 2007 fino alla settimana seguente e Mishcons ha confermato ad ARM Corporate che “non sembra esserci nessuno ad occuparsi del Project Tiger a Mishcons” (vedere pagina 1287 – 1295 di AC 1).

Sulla vicenda è stata presentata una denuncia presso Scotland Yard.