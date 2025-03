Fwd: segnalazione importanti risultati

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 Buongiorno,

riceviamo e inoltriamo la comunicazione che segue, insieme al plauso

dell’Amministrazione comunale di Figline e Incisa Valdarno.

Grazie per l’attenzione e buona giornata

——————————

*Oggetto: *segnalazione importanti risultati

Buongiorno,

siamo a segnalarvi i risultati importanti di alcuni dei nostri allievi

negli ultimi quindici giorni.

Danza in Fiera, Pinocchio d’Oro, Festival Grevigiano, Rai2, Rai Play e

Radio 2, sono i successi recenti di alcuni allievi della Talent Academy di

Figline Valdarno, il primo centro multidisciplinare del Valdarno che

prepara dei veri e propri talenti per inserirli nelle più importanti

competizioni, manifestazioni ed eventi, ma soprattutto nel mondo del lavoro

artistico!

Di seguito testo e fotografie in allegato

[image: 🥇][image: 🏆] Vincitore Assoluto e Miglior Talento di Talentissima

a Danza in fiera: Omar K. con il solo di contaminazione “Voilà “. Ha

impressionato la giuria ed il pubblico con i suoi volteggi in aria e

riportando per tutti il massimo dei voti.

[image: 🎖]Borsa di studio al 50% per un progetto di danza importante a New

York e uno a Salerno: Adele e Matilde con il duo di danza contemporanea ”

Am I me?”

[image: 🎖]Borsa di studio al 100% per due lezioni esclusive di danze

latino americane: Greta Pettrone con il solo “Energy Bomb”

🎖️Finalista al Concorso di Musical con assegnazione borse di studio: India

Di Figlia con il solo (recitazione e canto) “La morte di Romeo”, tratto dal

famoso “Romeo e Giulietta”

[image: 🥉]Terzo posto, dopo pochi mesi di studio con noi, al concorso di

canto Pinocchio D’oro: Eva Brogi.

[image: 🏅]Premio della stampa al Festival Grevigiano per la sezione canto:

Valentina Rossi.

Un’altra nostra allieva, cantante e ballerina, è stata scelta da Fiorello

per esibirsi durante la sua trasmissione su Rai2: Susy Ercole, un talento

emergente, oltretutto cantante e ballerina, che sta affermandosi

sempre più!Susy

racconta: “In saletta mi hanno fatto cantare una delle canzoni che avevo

preparato “what’s up” e poi il regista mi ha portata fuori per registrare

all’aperto l’altra canzone “i giardini di marzo”. Ho conosciuto persone

molto cortesi e accoglienti che mi hanno regalato una bella esperienza.”

Dopo pochi giorni Susy Ercole è stata chiamata per rilasciare interviste su

Rai Play e Radio 2 nella trasmissione “Sogni di Gloria”.

Tutto lo staff della Talent Academy è molto fiero di ogni esperienza

importante che vivono gli allievi perché non possono che portare

arricchimento a loro stessi prima di tutto e poi a coloro che ogni giorno

li preparano e li fanno crescere da un punto di vista artistico,

professionale e umano!

Vi preghiamo cortesemente la diffusione e la segnalazione nei vostri

canali.