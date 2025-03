CONTIENE FOTO# CASAL MONASTERO (RM) – SERVIZIO COORDINATO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI. DUE PERSONE ARRESTATE PER POSSESSO DI 1,5 KG DI DROGA. DENUNCIATE 4 PERSONE PER FURTO DI ACQUA E GAS.

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Tivoli

COMUNICATO STAMPA

CASAL MONASTERO (RM) – SERVIZIO COORDINATO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI

CARABINIERI. DUE PERSONE ARRESTATE PER POSSESSO DI 1,5 KG DI DROGA.

DENUNCIATE 4 PERSONE PER FURTO DI ACQUA E GAS.

CASAL MONASTERO (RM) – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati

(da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del

procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di

colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di

cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di

Tivoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del

territorio, volto al contrasto dell’illegalità, dell’occupazione abusiva di

immobili e degli allacci abusivi alle società di fornitura delle utenze,

nella località Casal Monastero.

I Carabinieri hanno arrestato un 28enne e un 16enne che, ad esito di

perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 1,5 kg di

hashish, suddivisi in 29 panetti.

Nel corso di mirate verifiche svolte unitamente a personale delle società

del servizio idrico, elettrico, gas e personale dell’Ater, i Carabinieri

hanno denunciato tre persone per furto aggravato di acqua e una per furto

aggravato di acqua e gas, per esserci allacciate abusivamente alle reti di

fornitura.

Controllate complessivamente 78 persone e eseguiti accertamenti su 27

veicoli.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato

dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare reati

predatori, situazioni di degrado, abusivismo e illegalità.

070325

____________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma