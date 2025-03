(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025

COMUNICATO STAMPA

7 marzo 2025

Comuni Plastic Free 2025: una tartaruga per Monopoli

La cerimonia si terrà a Napoli sabato 8 marzo 2025

Il Comune di Monopoli sarà tra i protagonisti della Cerimonia Nazionale dei Comuni Plastic Free 2025, in programma sabato 8 marzo 2025 presso il Teatro Mediterraneo di Napoli . L’evento, organizzato dall’associazione Plastic Free Onlus e patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), rappresenta un momento di grande rilevanza per tutti quei Comuni che si distinguono per il loro impegno concreto nella lotta all’inquinamento da plastica e nella tutela ambientale.

Non si tratterà di una semplice premiazione, ma di un’occasione strutturata per dare valore alle politiche virtuose adottate dai Comuni italiani. Durante la cerimonia, i Comuni premiati riceveranno un trofeo a forma di tartaruga e un attestato di virtuosità, simbolo del loro contributo alla riduzione dell’uso della plastica monouso e alla promozione di buone pratiche ambientali. A seconda del livello di virtuosità saranno assegnate da 1 a 3 tartarughe, simbolo di Plastic Free Onlus.