(ARC) Associazioni: Roberti, Placuta a Gorizia bel progetto di rigenerazione

Gorizia, 7 mar – “In questa visita ho potuto apprezzare la

riqualificazione di un importante e storico stabile in pieno

centro a Gorizia, che di certo va vantaggio delle associazioni,

che ora hanno ritrovato una casa bella e funzionale, ma pi? in

generale di tutta la citt? essendo un esempio riuscito di

rigenerazione urbana; nel corso dell’incontro ho invece avuto la

possibilit? di confrontarmi con tutte le associazioni

appartenenti alla federazione dei circoli cattolici sloveni e

capire le istanze del territorio, che sar? mia cura portare nelle

prossime riunioni della Commissione consultiva per cercare un

punto di equilibrio”.

Lo ha commentato l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti al termine dell’incontro con Milos Cotar,

presidente dell’Unione culturale cattolica slovena e con i

vertici di alcune delle 16 associazioni che trovano ora sede nel

rinnovato palazzo della “Placuta” di Gorizia.

I nuovi spazi, funzionali per tutta l’attivit? associazionistica,

sono stati ricavati nella ex sede della casa editrice cattolica

Gori?ka Mohorjeva Druzba e poi del Novi Glas, che versava in

cattive condizioni. Restauro e ampliamento iniziati nel luglio

del 2019 sono stati conclusi con fondi regionali, per un

investimento complessivo che supera il milione e mezzo.

Cotar ha illustrato vari progetti in corso, tra cui il “Singers’

Corners”, che verr? presentato domani ufficialmente. Il Festival

di canto corale all’aperto e diffuso, che viene organizzato con

fondi Interreg Italia Slovenia, rappresenta un aggiornamento

contenutistico e spaziale dell’esistente evento corale-culturale

Musical Evenings Tabor. L’obiettivo generale del progetto ?

quello di preservare e rivitalizzare il patrimonio culturale

materiale e immateriale, promuovere e preservare la cultura

locale del canto di gruppo, rafforzare la coesione sociale, il

multiculturalismo e la cooperazione intergenerazionale.

All’incontro hanno preso parte anche Walter Bandelj, presidente

della Confederazione organizzazioni slovene, Igor Jelen per il

Circolo “don Eugenio Blanchini”, Martina Hlede per l’Unione cori

parrocchiali di Gorizia; Marko Tercic per il Coro “Lojze Bratuz”,

Andrej Vogric per il Circolo delle famiglie Soncnica, Giulia

Cernic per il Circolo di San Michele del Carso; Luciano Lister

per il Circolo Cernet di Valcanale.

