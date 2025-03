TEATRO SAN CARLO Il Teatro di San Carlo premiato con il prestigioso Premio Abbiati per le scenografie di Rusalka

(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

Il Teatro di San Carlo premiato con il prestigioso Premio Abbiati per le scenografie di Rusalka

Napoli, 5 marzo 2025 – La Fondazione Teatro di San Carlo celebra un nuovo e prestigioso riconoscimento: il Premio Abbiati della Critica Musicale Italiana per le scenografie di Rusalka, l’opera che ha inaugurato la Stagione 2024/2025, firmate dal celebre regista e scenografo Dmitri Tcherniakov.

La commissione del 44° Premio Franco Abbiati, riunitasi oggi a Milano presso la sede degli Amici del Loggione, ha assegnato il premio per la categoria “Scenografie” alla produzione del capolavoro di Antonín Dvořák, andata in scena al Teatro di San Carlo nel novembre 2024.

Il Premio Abbiati, considerato il più autorevole riconoscimento della critica musicale italiana, è intitolato a Franco Abbiati, insigne musicologo e storico critico musicale del Corriere della Sera, scomparso nel 1981. La giuria di questa edizione, presieduta da Angelo Foletto, era composta dai membri del consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Critici Musicali – Andrea Estero (presidente), Alessandro Cammarano, Carlo Fiore, Gianluigi Mattietti, Carla Moreni e Roberta Pedrotti – oltre a sette critici eletti dai soci dell’ANCM: Attilio Cantore, Luca Della Libera, Susanna Franchi, Cesare Galla, Giancarlo Landini, Gregorio Moppi e Alessandro Rigolli.

Il riconoscimento conferma ancora una volta l’eccellenza artistica del Teatro di San Carlo, che si distingue nel panorama operistico internazionale per la qualità delle sue produzioni e la collaborazione con grandi artisti della scena musicale e teatrale contemporanea.