RPT +++LAVORO FEMMINILE, MILANI (FDI): BENE GOVERNO, PUNTARE SU SINERGIA CON LE IMPRESE++

(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 05 marzo 2025 LAVORO FEMMINILE, MILANI (FDI): BENE GOVERNO, PUNTARE SU SINERGIA CON LE

IMPRESE

“Confortano i dati Istat che evidenziano l’incremento dell’1,3% delle donne

occupate in correlazione al calo della disoccupazione del 10% rispetto al

gennaio 2024. Un segnale importante che evidenzia come il ruolo della

donna, la parità di genere e l’espansione delle sue opportunità lavorative

rappresentino una priorità del governo Meloni. Tutto ciò è stato illustrato

dagli interventi in Aula dei ministri Foti e Calderone, che hanno

sottolineato l’importanza di strumenti sinergici a tutto campo: dal ricorso

ai fondi del Pnrr alla innovativa piattaforma di utilizzo dell’intelligenza

artificiale e alle misure proattive già in atto. E’ fondamentale che lo

sforzo del governo per la parità di genere, l’inclusione e la tutela del

lavoro femminile sia accompagnato e rafforzato dalla sinergia con il mondo

delle imprese. E’ un patto essenziale per ridurre il divario di genere e

ribadire la centralità del ruolo della donna per la crescita economica

della Nazione”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia

Massimo Milani