Rocca Albornoz. Appuntamenti in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo visite guidate e concerti

Venerdì 7 marzo 2025 alla Rocca Albornoz sono in programma due appuntamenti in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Alle ore 15.00 il personale del museo offrirà la visita tematica gratuita Dietro l’arte: storie di donne, un viaggio nella storia del femminile attraverso le opere ospitate e alle ore 17.30 si terrà il concerto della Kent School nel Salone Antonini.

Sabato 8 marzo l’ingresso al Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, come in tutti i luoghi della cultura statali, sarà gratuito per tutte le donne e verrà proposto un doppio turno di visite guidate gratuite I mille volti della Rocca, alle ore 11.00 e alle ore 15.00.

Domenica 9 marzo verrà invece riproposta la visita tematica Dietro l’arte: storie di donne alle ore 11.00.

