Palazzo dei Leoni: conclusa la fase ricognitiva dei danni alluvionali alla rete stradale provinciale, la relazione sarà inserita nel piano degli interventi del Dipartimento regionale della Protezione Civile

Riduzione rischio attraverso interventi di bonifica e contenimento corticale,

raccolta e smaltimento acque del piano viabile.

70.000,00

S. U. in corso

Importo

LETOJANNI

MONGIUFFI

S.S.PP. 11 e 14 Letojanni – Mongiuffi

Melia

18/01/2025

Riduzione del rischio residuo del versante soprastante le S.P. 11 e S.P. 14

Città Metropolitana interessato da fenomeni di crollo e smottamento detriti attraverso interventi Prima dell’evento, il versante soprastante le SS.PP. 11 e 14 si presenta

di Messina

di bonifica e contenimento corticale, raccolta e smaltimento acque del

stabile, a seguito dell’evento è soggetto a crollo e smottamento detriti

piano viabile.

FIUMEDINISI

S.P. 27 Fiumedinisi

17/01/2025

Lavori di S. U. per la riduzione del rischio residuo del versante soprastante

Prima dell’evento, il versante soprastante la S.P. 27 al km 3+700 si

Città Metropolitana le S.P. 27 al Km. 3+700 ricadente nel territorio del comune di Fiumedinisi

presenta stabile, a seguito dell’evento è soggetto a crollo e smottamento

di Messina

interessato da fenomeni di crollo e smottamento detriti attraverso interventi

detriti

di bonifica

Riduzione rischio attraverso interventi di bonifica

118.000,00

S. U. in corso

NIZZA SICILIA

S.P. 27 Fiumedinisi

17/01/2025

Lavori di S. U. per la riduzione del rischio residuo del versante soprastante

Prima dell’evento, il versante soprastante la S.P. 27 al km 1+450 si

Città Metropolitana le S.P. 27 al Km. 1+450 ricadente nel territorio di Nizza di Sicilia

presenta stabile, a seguito dell’evento è soggetto a crollo e smottamento

di Messina

interessato da fenomeni di crollo e smottamento detriti attraverso interventi

detriti

di bonifica e contenimento corticale

Riduzione rischio attraverso interventi di bonifica e contenimento corticale.

125.600,00

S. U. in corso

PATTI

S.P. 119 Moreri al km 6+300

17/01/2025

Lavori di S.U. per la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale,

Città Metropolitana

franata a causa di infiltrazioni idriche, lungo la S.P. 119 al km 6+300 del

di Messina

Comune di Patti

Prima dell’evento la strada presenta buone condizioni di percorribilità, a

seguito dell’evento è soggetto a fenomeni franosi

Rifacimento protezione a valle, potenziamento del sistema di raccolta e

smaltimento acque meteoriche.

250.000,00

S. U. in corso

ALCARA LI FUSI

CAPO D’ORLANDO

SP 161 dell’Alcara e SP 147 di

S.Gregorio

17-18/01/2025

Lavori di S.U. per la realizzazione di un primo intervento di

consolidamento delle pile del ponte Tre Archi sulla SP 161 e per la

Città Metropolitana mitigazione del rischio di caduta massi mediante interventi di disgaggio e

di Messina

opere di contenimento dei costoni soprastanti la SP 161 dell’Alcara al km

12+200 circa e la SP 147 di S.Gregorio al km 2+300 circa, a seguito degli

eventi meteo del 17 e 18 gennaio 2025

Prima dell’evento le pile si presentavano più integre, l’effetto di

martellamento del materiale solido trasportato dal fiume ha danneggiato le

protezioni; le scarpate sulle SS.PP.161 e 147 pur presentando caduta di

materiale detritico grossolano non avevano prodotto fenomeni di crollo

Opere di consolidamento delle pile del ponte, interventi di disgaggio e e

opere di contenimento dei costoni

100.000,00

S. U. in corso

ISOLE

Lipari S.P. 180 loc. Bagnamare

programmati

500.000,00

programmati

programmati

38.113348, 15.012807

Opere di protezione del muro di contenimento sulla SP 180 loc. Bagnamare Prima della mareggiata l’erosione al piede del muro di contenimento della

Città Metropolitana

Opere di consolidamento del muro di contenimento e opere di protezione

e opere di difesa corticale scarpate a monte, previa bonifica nel territorio strada non era così vistoso e profondo. L’evento ha aggravato l’erosione al

di Messina

corticale delle scarpate

del Comune di Lipari

piede determinando una condizione di rischio crollo più elevato.

Città Metropolitana Opere di ricostruzione del piano viabile e tratti di protezione laterale

di Messina

danneggiati a seguito dell’evento alluvionale

Il piano viabile prina dell’evento si presentava più integro comprese le

opere di protezione laterale; l’evento ha determinato cedimenti di tratti di

protezione laterale e alterazione del piano viabile per effetto del

ruscellamento delle acque meteoriche.

Opere di protezione della falesia tratto SP 184 loc. Lingua e opere di

Città Metropolitana

protezione corticale, ricostruzione di tratti di piano viabile danneggiati e

di Messina

rifunzionalizzazione e potenziamento sistema raccolta acque

Prima della mareggiata il fenomeno di sgrottamento della falesia era più

contenuto, le scarpate soprastanti la strada non avevano prodotto fenomeni

Opere di protezione della falesia, consolidamento del piano viabile, opere

di distacco detriti; l’evento ha determinato l’approfondimento dello

di protezione corticale delle scarpate

sgrottamento con aggravamento potenziale delle condizioni di instabilità

del tratto di strada provinciale soprastante.

ISOLE

Lipari

Vulcano

Filicudi

ISOLE

Leni – Malfa – S.Marina Salina

PATTI

S.P. 119 Moreri al km 2+000

38.126410, 15.004043

17/01/2025

Città Metropolitana Ricostruzione muro di sostegno crollato a seguito dell’evento alluvionale, Prima dell’evento la strada presenta buone condizioni di percorribilità, a

di Messina

potenziamento del sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche.

seguito dell’evento è soggetto a fenomeni franosi

Ricostruzione muro di sostegno, potenziamento sistema di raccolta e

smaltimento acque meteoriche.

180.000,00

progettazione in corso

MONTALBANO

ELICONA

S.P. 122 Pattese al km 29+300

37.988790, 14.967249

17/01/2025

Città Metropolitana Ricostruzione muro di sostegno crollato a seguito dell’evento alluvionale, Prima dell’evento la strada presenta buone condizioni di percorribilità, a

di Messina

potenziamento del sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche.

seguito dell’evento è soggetto a fenomeni franosi

Ricostruzione muro di sostegno, potenziamento sistema di raccolta e

smaltimento acque meteoriche.

200.000,00

progettazione in corso

Ricostruzione muro di sostegno, potenziamento sistema di raccolta e

smaltimento acque meteoriche.

150.000,00

progettazione in corso

Ricostruzione muro di sostegno, potenziamento sistema di raccolta e

smaltimento acque meteoriche.

150.000,00

progettazione in corso

Ricostruzione piano viabile e tratti di protezione laterale

CASTROREALE

S.P. 85 Castroreale al km 5+450

38.112731, 15.194072

17/01/2025

Città Metropolitana Ricostruzione muro di sostegno crollato a seguito dell’evento alluvionale, Prima dell’evento la strada presenta buone condizioni di percorribilità, a

di Messina

potenziamento del sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche.

seguito dell’evento è soggetto a fenomeni franosi

MONTAGNAREALE

S.P. 127 S. Giuseppe al km 0+350

38.113136, 14.961697

17/01/2025

Città Metropolitana Ricostruzione muro di sostegno crollato a seguito dell’evento alluvionale, Prima dell’evento la strada presenta buone condizioni di percorribilità, a

di Messina

potenziamento del sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche.

seguito dell’evento è soggetto a fenomeni franosi

SAPONARA

S.P. 53 Saponara al km 7+800 e km

2+700

17/01/2025

Lavori per il ripristino della transitabilità, sgombero frane ed opere di

Città Metropolitana

rafforzamento corticale del versante, rifunzionalizzazione del sistema di

di Messina

raccolta acque meteroiche

Sgombero frane ed opere di rafforzamento corticale del versante

200.000,00

progettazione in corso

17/01/2025

Lavori per il ripristino della transitabilità, mediante sgombero frane e la

Città Metropolitana

Prima dell’evento le SS.PP. presentano buone condizioni di percorribilità,

sistemazione del piano viabile, rifunzionalizzazione del sistema di raccolta

di Messina

dopo l’evento si sono manifestati fenomeni franosi

delle acque meteoriche

Sgombero frane, sistemazione piano viabile e rifunzionalizzazione del

sistema di raccolta acque meteoriche

170.000,00

progettazione in corso

17/01/2025

Lavori per il ripristino della transitabilità, mediante sgombero frane e la

Città Metropolitana

Prima dell’evento la S.P. 110 Montalbanese al km 19+100 è in buone

sistemazione del piano viabile, rifunzionalizzazione del sistema di raccolta

di Messina

condizioni di percorribilità, dopo l’evento è soggetta a fenomeni franosi

delle acque meteoriche

Sgombero frane, sistemazione piano viabile e rifunzionalizzazione del

sistema di raccolta acque meteoriche

80.000,00

progettazione in corso

Sgombero frane, sistemazione piano viabile e rifunzionalizzazione del

sistema di raccolta acque meteoriche

40.000,00

progettazione in corso

TRIPI

S.P. 115 Tripiciana

S.P. 110 Montalbanese

S.P. 114 S.Cono di Tripi

BASICO’

S.P. 110 Montalbanese al km 19+100

Prima dell’evento la S.P. presenta buone condizioni di percorribilità, a

seguito dell’evento è soggetta a fenomeni franosi

FURNARI

S.P. 102 Villa Arancia

17/01/2025

Lavori per il ripristino della transitabilità, mediante sgombero frane e la

Città Metropolitana

Prima dell’evento la S.P. 102 Villa Arancia è in buone condizioni di

sistemazione del piano viabile, rifunzionalizzazione del sistema di raccolta

di Messina

percorribilità, dopo l’evento è soggetta a fenomeni franosi

delle acque meteoriche

RODI’ MILICI

S.P. 93 Rodì Milici

S.P. 96/Bis Milici – Torrente Patrì

17/01/2025

Città Metropolitana Lavori di sgombero frane e detriti, il ripristino della transitabilità e

di Messina

rifunzionalizzazione del sistema di raccolta acque meteoriche

Prima dell’evento le SS.PP. si presentavano in buone condizioni di

percorribilità, dopo l’evento si sono manifestati fenomeni franosi

Sgombero frane e rifunzionalizzazione del sistema di raccolta acque

meteoriche

70.000,00

progettazione in corso

FONDACHELLI

FANTINA

S.P. Agr. Coggetto – Carnale – Diarra –

Fantina

S.P. Rodì Milici – Fondachelli Fantina

17/01/2025

Città Metropolitana Lavori per lo sgombero frane e detriti, il ripristino della transitabilità e

di Messina

rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque piovane

Prima dell’evento le strade si presentavano in buone condizioni di

percorribilità, dopo l’evento si sono manifestati fenomeni franosi

Sgombero frane e rifunzionalizzazione del sistema di raccolta acque

meteoriche

60.000,00

progettazione in corso

MONTALBANO

ELICONA

110 Montalbanese dal km 27+000 al km

39+000

17/01/2025

Città Metropolitana Lavori per lo sgombero frane e detriti, il ripristino della transitabilità e

di Messina

rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque piovane

Prima dell’evento la S.P. 110 Montalbanese in buone condizioni di

percorribilità, dopo l’evento è soggetta a fenomeni franosi

Sgombero frane e rifunzionalizzazione del sistema di raccolta acque

meteoriche

60.000,00

progettazione in corso

S. PIERO PATTI

S.P. Agr. Mazzamonaco – Serro Pirrera –

Danzi – Margi – Nunziata – Garì –

Malacugno

17/01/2025

Città Metropolitana Lavori per lo sgombero frane e detriti, il ripristino della transitabilità e

di Messina

rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque piovane

Prima dell’evento la S.P.A. è in buone condizioni di percorribilità, dopo

l’evento è soggetta a fenomeni franosi

Sgombero frane e rifunzionalizzazione del sistema di raccolta acque

meteoriche

60.000,00

progettazione in corso

Sgombero frane, disgaggio, rafforzamento corticale del versante lato

monte, rifunzionalizzazione del sistema di raccolta acque meteoriche

130.000,00

progettazione in corso

S.P. 127 S. Giuseppe al km 3+500

MONTAGNAREALE S.P. Agr. Piraino – Zapponeri – Agatirsi

– Vina

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DIGITALE

17/01/2025

Lavori per lo sgombero frane e detriti, disgaggio e rafforzamento corticale Prima dell’evento il versante lato monte al km. 3+500 e la S.P.A. si

Città Metropolitana

del versante lato monte, ripristino della transitabilità e rifunzionalizzazione presentano in buone condizioni, dopo l’evento si manifestano fenomeni

di Messina

del sistema di raccolta delle acque piovane

franosi

S.PIERO PATTI

S.P. 122 Pattese

SP 122 tratto S. Piero – Favoscuro

S.P. 122/D Canaloro – Tesoriero

17/01/2025

Città Metropolitana Lavori per lo sgombero frane e detriti, il ripristino della transitabilità e

di Messina

rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque piovane

Prima dell’evento la S.P.122 Pattese tratto S.Piero – Favoscuro è in buone

condizioni di percorribilità, dopo l’evento si manifestano fenomeni franosi

Sgombero frane e rifunzionalizzazione del sistema di raccolta acque

meteoriche

120.000,00

progettazione in corso

S.PIERO PATTI

S.P. Agr. Sambuco

S.P.Agr. Linazza

S.P.Agr. Divisa

17/01/2025

Città Metropolitana Lavori per lo sgombero frane e detriti, il ripristino della transitabilità e

di Messina

rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque piovane

Prima dell’evento le SS.PP.AA. Si presentano in buone condizioni di

percorribilità, dopo l’evento si manifestano fenomeni franosi

Sgombero frane e rifunzionalizzazione del sistema di raccolta acque

meteoriche

100.000,00

progettazione in corso

RACCUJA

S.P.A. 201 – Dalla S.S. 116 P.sso

Favazzo – Buculica – Solopane Fondachello; S.P.A. 202 denominata di

Cammarità – Piscopo – Mastropodimo Zappa; S.P.A. 205 denominata Calanò –

Batiola; SPA 213 denominata Buculica –

Piano S.Nicolò – Pedata Mula – SS 116

RACCUJA

S.P.A. 214 denominata Zappa – Portella

Merenda – Mastrostefano; S.P.A. 215

denominata Rocca Cunno – Portella

Merenda – Pirato – Piano San Giovanni;

S.P. 137 denominata di Zappa

PIRAINO

S.ANGELO DI BROLO

S.P. 143 del Lacco (km 5+000)

S.P. 140 di S.Angelo di Brolo (km

13+000)

CASTEL DI LUCIO

MISTRETTA

S.P. 177 denominata di Tusa (km 7+400)

S.P. 176 denominata Castelluzzese (km

20+000)

S.P. 173 denominata di Motta D’Affermo

S.P. 155/a denominata di Dovera (km

SAN SALVATORE DI

0+800)

FITALIA

S.P.A. 1 denominata di Carbuncolo

ALCARA LI FUSI

S.P. 150 denominta di Caria Ferro (km

4+000); S.P. 151 denominata di Cagnanò

TORTORICI

(km 2+250)

S.P. 157 Tortoriciana (km 32+800)

RACCUJA

UCRIA

S.P.A. 205 denominata Calanò – Batiola

S.P. 136 denominata Raccujese

CAPO D’ORLANDO

S.P. 147 di San Gregorio (km 2+300)

17-18/01/2025

Lavori per lo sgombero delle frane, detriti e alberi divelti, il ripristino della

Città Metropolitana

Prima dell’evento le SS.PP. si presentavano in buone condizioni di

transitabilità, mediante la sistemazione del piano viabile,

di Messina

percorribilità, dopo l’evento si sono manifestati fenomeni franosi

rifunzionalizzazione sistema raccolta acque ed opere di contenimento .

Sgombero frane, detriti e alberi divelti, rifunzionalizzazione del sistema di

raccolta acque meteoriche e opere di contenimento

120.000,00

progettazione in corso

17-18/01/2025

Lavori per lo sgombero di frane e detriti, il ripristino della transitabilità

Città Metropolitana

mediante la sistemazione del piano viabile, rifunzionalizzazione sistema

di Messina

raccolta acque ed opere di contenimento.

Prima dell’evento le SS.PP. si presentavano in buone condizioni di

percorribilità, dopo l’evento si sono manifestati fenomeni franosi

Sgombero frane e detriti, rifunzionalizzazione del sistema di raccolta acque

meteoriche e opere di contenimento

200.000,00

progettazione in corso

38,14537 – 14,84629

38,10343 – 14,89447

17-18/01/2025

Lavori per lo sgombero di frana e ripristino della transitabilità,

Città Metropolitana realizzazione di opere di rafforzamento corticale della scarpata soprastante Prima dell’evento le SS.PP. si presentavano in buone condizioni di

di Messina

la S.P.; rifunzionalizzazione sistema raccolta acque, realizzazione di opere percorribilità, dopo l’evento si sono manifestati fenomeni franosi

di contenimento lato monte.

Sgombero frane e rafforzamento corticale della scarpata soprastante la S.P.

70.000,00

progettazione in corso

37,97612 – 14,24691

37,89742 – 14,29479

17-18/01/2025

Lavori per lo sgombero di frana e detriti, il ripristino della transitabilità

Città Metropolitana

mediante la pulitura del piano viabile, rifunzionalizzazione sistema

di Messina

raccolta acque.

Prima dell’evento le SS.PP. si presentavano in buone condizioni di

percorribilità, dopo l’evento si sono manifestati fenomeni franosi

Consolidamento del corpo stradale e regimentazione delle acque

meteoriche

100.000,00

progettazione in corso

38,06108 – 14,77641

38,039972 – 14,811454

17-18/01/2025

Lavori per lo sgombero di frane e detriti, il consolidamento del piano

Città Metropolitana stradale, il ripristino della transitabilità mediante la sistemazione del piano Prima dell’evento le SS.PP. si presentavano in buone condizioni di

di Messina

viabile, rifunzionalizzazione sistema raccolta acque ed opere di

percorribilità, dopo l’evento si sono manifestati fenomeni franosi

contenimento

Consolidamento del corpo stradale e regimentazione delle acque

meteoriche

135.000,00

progettazione in corso

17-18/01/2025

Opere di rafforzamento corticale e disgaggio di massi pericolanti della

Città Metropolitana

scarpata soprastante la S.P.A. 205, sgombero di detriti dalle sedi stradali e

di Messina

dalle cunette laterali, rifunzionalizzazione del sistema di raccolta acque

Prima dell’evento il versante si presentava stabile dopo si sono verificate

frane, smottamenti e caduta massi

Rafforzamento corticale e disgaggio di massi pericolanti

Sgombero detriti e cunette, rifunzionalizzazione del sistema di raccolta

acque

100.000,00

progettazione in corso

Prima dell’evento il versante si presentava stabile dopo si sono verificate

frane, smottamenti e caduta massi

Rafforzamento corticale e disgaggio di massi pericolanti

100.000,00

progettazione in corso

38,16472 – 14,74771

21/01/2025 *

Città Metropolitana

di Messina

Opere di rafforzamento corticale e disgaggio di massi pericolanti del

costone soprastante la S.P. (* evento connesso alle eccezionali

precipitazioni del 17 e 18/01/2025)

Importo

OGGETTO: Eventi emergenziali 16 e 17 gennaio 2025.

Gli eventi meteo avversi del 16 e 17 gennaio 2025 hanno interessato buona parte del

territorio della Città Metropolitana di Messina creando situazioni di pericolo per la

pubblica e privata incolumità.

Lungo tutte le SS.PP. si sono verificate frane, smottamenti, cedimenti di tratti di opere di

contenimento del piano viabile, delle scarpate, intasamento dei sistemi di raccolta e

smaltimento delle acque meteoriche e conseguente tracimazione delle acque e dispersione

nei terreni circostanti.

E’ stato effettuato, pertanto, un rapido ripristino della viabilità mediante interventi di

somma urgenza:

– per la riduzione del rischio residuo del versante soprastante le S.P. 11 e S.P. 14

interessato da fenomeni di crollo e smottamento detriti attraverso interventi di bonifica e

contenimento corticale, raccolta e smaltimento acque del piano viabile;

– per la riduzione del rischio residuo del versante soprastante le S.P. 27 al Km. 3+700

ricadente nel territorio del comune di Fiumedinisi interessato da fenomeni di crollo e

smottamento detriti attraverso interventi di bonifica

– per la riduzione del rischio residuo del versante soprastante le S.P. 27 al Km. 1+450

ricadente nel territorio di Nizza di Sicilia interessato da fenomeni di crollo e smottamento

detriti attraverso interventi di bonifica e contenimento corticale

– per la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale, franata a causa di infiltrazioni

idriche, lungo la S.P. 119 al km 6+300 del Comune di Patti

– per la realizzazione di un primo intervento di consolidamento delle pile del ponte Tre

Archi sulla SP 161 e per la mitigazione del rischio di caduta massi mediante interventi di

disgaggio e opere di contenimento dei costoni soprastanti la SP 161 dell’Alcara al km

12+200 circa e la SP 147 di S.Gregorio al km 2+300 circa.

Sono in corso le progettazioni per la ricostruzione di muri di contenimento crollati, il

potenziamento dei sistemi di raccolta e smaltimento acque meteoriche, lo sgombero di

frane, detriti e alberi divelti, opere di rafforzamento corticale, sistemazione del piano

viabile, consolidamento del corpo stradale lungo buona parte del territorio metropolitano,

come da scheda di ricognizione danni allegata, cui si rimanda per gli aspetti di

dettaglio.

Sono inoltre programmati lavori per fronteggiare le principali criticità sulle strade

provinciali presenti nelle isole Eolie, ove particolarmente rilevanti sono i fenomeni

connessi all’azione delle mareggiate, con riferimento, rispettivamente, alla SP 180

Bagnamare (isola di Lipari) con l’erosione al piede nel muro di sostegno della strada, e

della SP 184 dell’isola di Salina con l’aggravamento di un preesistente fenomeno di

sgrottamento della falesia sottostante la SP. Altri danni si sono verificati su parte del resto

della viabilità sia dell’isola di Salina che di Vulcano, Lipari e Filicudi, con ammaloramento

del piano viabile, cedimento di opere di protezione e contenimento e caduta di detriti dalle

scarpate.

I problemi sopracitati non posso essere affrontati con gli ordinari mezzi finanziari, pertanto

si chiede lo stanziamento delle necessarie risorse finanziare per il ripristino e la messa in

sicurezza del territorio metropolitano danneggiato, che da una prima ricognizione possono

