Ddl partecipazione, Calderone: “Bene l’approvazione alla Camera, serve dialogo sui temi strategici per il Paese”

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

“L’approvazione in prima lettura del Ddl di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende è una bellissima notizia per tutto il mondo del lavoro. I numeri del voto finale nell’Aula di Montecitorio premiano l’iniziativa della CISL e dimostrano la necessità del dialogo tra maggioranza e opposizione sui grandi temi strategici per il Paese”. Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, subito dopo il voto dell’Assemblea della Camera dei Deputati. Che aggiunge: “La declinazione dell’articolo 46 della Costituzione era attesa da tempo e finalmente ci stiamo avvicinando all’obiettivo. Adesso il testo passerà al Senato, dove auspico si potranno trovare nuove sinergie tra le forze politiche per raggiungere presto l’approvazione definitiva”.