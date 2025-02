CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA GESTIONE RIFIUTI URBANI

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

COnvocazione conferenza stampa

presentazione del 25° rapporto

sulla gestione dei rifiuti urbani in sardegna

Cagliari, 26/02/2025

Venerdì 28 febbraio 2025, alle 10.30 nella sala conferenze dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, in via Roma 80 a Cagliari, si terrà la conferenza stampa di presentazione del 25° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna.

L’assessora Rosanna Laconi illustrerà i dati aggiornati sulla produzione e raccolta differenziata, il bilancio delle prestazioni comunali e provinciali, lo stato delle infrastrutture e degli impianti di gestione dei rifiuti, le azioni messe in campo e le prospettive future per una maggiore sostenibilità ambientale.

Il rapporto rappresenta uno strumento essenziale per istituzioni, enti locali e cittadini, fornendo una panoramica completa sull’evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti nell’isola.

L’evento è aperto alla stampa e agli operatori del settore.