CdA Eni: Deliberata la terza tranche dell’erogazione in luogo del dividendo 2024: € 0,25 per azione (Comunicato stampa)

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 Consiglio di Amministrazione Eni

Deliberata la terza tranche dell’erogazione in luogo del dividendo 2024: € 0,25 per azione

San Donato Milanese, 26 febbraio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da

Giuseppe Zafarana, nella riunione odierna, ha deliberato di distribuire agli azionisti la terza delle

quattro tranche dell’erogazione in luogo del dividendo 2024, a valere sulle riserve disponibili1,

di € 0,25 (su una erogazione complessiva annuale, in luogo del dividendo, pari a € 1,00) per

ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 24 marzo 20252, con messa in

pagamento il 26 marzo 20253, in linea con quanto deliberato dall’Assemblea del 15 maggio

2024.

Per i possessori di ADRs registrati entro il 25 marzo 2025, quotati alla Borsa di New York e

rappresentativi ciascuno di due azioni Eni, la terza tranche dell’erogazione sarà di € 0,50 per

ADR, pagabile il 7 aprile 20254.

Contatti societari Eni:

Sito internet: http://www.eni.com

Cedola 49.

Il pagamento, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o concorre in misura parziale alla formazione del

reddito imponibile.

Ai sensi dell’articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento è determinata con riferimento alle

evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 25 marzo 2025

(record date).

Alla data di pagamento, Citibank, N.A. provvederà al pagamento ai possessori di ADR al netto della ritenuta alla fonte a titolo di imposta,

come previsto dalla legislazione italiana applicabile a tutti i Depositary Trust Company Participants.