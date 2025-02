AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 27 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

PRESIDENTE

📌12 Sala della Regina. “Ciclismo, valori e territori – La Coppa Italia delle Regioni 2025”. Intervengono Fontana, Abodi, Giorgetti, Roccella, Santanchè. Dialogo con Bugno, Moser, Nibali, Saronni. 🎥Diretta web qui: https://webtv.camera.it/evento/27445

📌14 Studio del Presidente. Incontro con l’Ambasciatore del Regno di Arabia Saudita in Italia, S.E. Faisal bin Sattam Al Saud

AULA

📌9.30 Dichiarazioni di voto e voto finale pdl Viaggi della Memoria

COMMISSIONI

📌8.30_Semplificazione_Audizione Conferenza Regioni e UPI

📌8.30_Enti gestori_Audizione Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri

📌13.30_Affari costituzionali e Giustizia_Funzioni della Corte dei Conti (referente, previste votazioni)

📌 13.30_Finanze_Obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente: audizioni ABI e Bankitalia

📌13.30_Cultura_Innovazione tecnologica nel settore: audizioni

📌13.30 o termine votazioni del mattino delle Assemblee: Commissione Orlandi_Audizione Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica di Roma dal 2012 al 2019

📌15_Affari costituzionali_Audizioni su Istituzione regione Roma capitale

EVENTI

📌10 Sala Matteotti. Convegno: “Italia -Europa domani. La costruzione di una

nuova transizione ecologica. Il PNRR per un’Italia all’altezza delle sfide globali”. On. Malagola

📌17 Sala del Refettorio. Presentazione dei libri “Scusaci Bettino” di Carmine Fotia e “Controvento. La vera storia di Bettino Craxi”, di Fabio Martini

(Associazione ex parlamentari della Repubblica)

CONFERENZE STAMPA

📌10 Hikikomori, i giovani che non escono di casa. Antonio Caso

📌11.30 La produzione italiana per il Nord America. Christian Diego Di Sanzo

📌13 Presentazione “Tuscia in jazz for Sla 2025”. Mario Rotelli

📌14.30 6° rapporto “Gli italiani e i taxi” ed il 1° rapporto “I taxi in Europa”. Andrea Barabotti

📌17.30 Verità e giustizia per Alex Bonucchi. Appello al Governo. Stefania Ascari