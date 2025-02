Ucraina, Lega Pe: soldati italiani già impegnati in tutto il mondo, serve cautela

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

Bruxelles, 25 feb – “Prima di ipotizzare l’invio di nuove truppe al fronte, va ricordato che l’Italia ha già migliaia di soldati impegnati in tutto il mondo e spende oltre un miliardo di euro per le missioni all’estero. È un dato su cui riflettere, un numero importante che ci deve imporre la necessaria cautela, prima di pensare di farne partire altri in missione”.

Così dalla Lega al Parlamento europeo.