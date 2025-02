(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 *MAFIA E POLITICA BARI. BELLOMO (LEGA): MIASMI SEMPRE PIU’ NAUSEANTI, MA

DECARO FA FINTA DI NIENTE E NON SI ASSUME SUE RESPONSABILITA’.*

“I miasmi che emergono dal coperchio sollevato dallo scandalo Codice

interno sono sempre più nauseanti. Scopriamo oggi che, a parte l’agente già

sospesa per tre mesi, sono addirittura 40 e non dieci i vigili urbani sotto

osservazione per questa brutta storia. Tutte persone che, alla luce delle

informazioni giornalistiche, sembrerebbero non aver svolto la propria

funzione con la dedizione e la trasparenza dovuta e che in ragione di ciò

potrebbero perdere la qualifica, con il ritiro dell’arma e la collocazione

in altra mansione. Anche su questo ulteriore sudiciume, su questi probabili

“agenti di pubblica Insicurezza”, l’ex sindaco, cioè colui il quale ne era

il capo, tace e fa finta che vada tutto bene madama la Marchesa, supportato

dalla segretaria del suo partito, che, me lo auguro davvero, parla senza

sapere di cosa parla. Quaranta rappresentanti della polizia municipale,

ovvero del Comune, che il Viminale ha attestato essere fuori controllo, non

sono ancora abbastanza per chiedere conto delle sue responsabilità a

Decaro? Senza parlare di un’azienda partecipata, l’Amtab, sotto

amministrazione giudiziaria da un anno, e di altre due, Multiservizi e

Amiu, che devono adottare “provvedimenti organizzativi di risanamento, al

fine di rimuovere e prevenire le anomalie riscontrate”. Riscontrate, non

ipotetiche. Forse sarebbe servito un tutor anche per l’ex sindaco, che si è

visto passare sotto gli occhi tanta vergogna senza mai rendersene conto. E

il Pd gli chiede di occuparsi degli “Amati enigmi”, invece di dare risposte

convincenti sul cattivo odore che si propaga ogni giorno di più. Quelle

risposte che si guarda bene dal fornire in un pubblico dibattito con il

sottoscritto, barese onesto tra i baresi onesti. Quelli che hanno bisogno

di sapere con chi hanno a che fare, senza la nebbia di narrazioni

favolistiche e di troppe ombre, compresa l’accusa gravissima di un pentito

che Decaro si ostina a non querelare, che si addensano sul candidato

governatore in pectore del centrosinistra”. Lo dichiara il deputato della

Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.

Ufficio Stampa

On. Davide Bellomo

Gruppo Lega – Salvini Premier

Camera dei Deputati

Piazza Monte Citorio n.1 – Roma