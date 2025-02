CONVEGNO MALATTIE RARE

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

MALATTIE RARE, LA

TRA RADICI E INNOVAZIONE

Convegno organizzato in occasione

della Giornata Mondiale delle Malattie Rare

26 FEBBRAIO 2025

Sala Anfiteatro

Via Roma, 253 – Cagliari

RareDiseaseDay.org

Modera: Ilaria Ciancaleoni Bartoli, Direttrice Osservatorio Malattie Rare

Saluti Istituzionali

Armando Bartolazzi, Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione

Sardegna

Cinzia Pilo, Capo di Gabinetto dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale

della Regione Sardegna

Le malattie rare in Sardegna, numeri e peculiarità

Rari e Isolani, i bisogni dei pazienti sardi

10.00

Malattie Rare, verso una diagnosi sempre più precoce

10.25

Malattie genetiche rare, la ricerca della diagnosi in Sardegna

10.35

Diagnosi molecolare di Malattie Rare caratterizzate da eterogeneità

genetica: l’esempio della Sindrome del QT lungo

Salvatore Savasta, Direttore del Centro Regionale di Coordinamento Malattie Rare,

Direttore della Clinica Pediatrica e Malattie Rare, Università degli Studi di Cagliari

Nicola Spinelli Casacchia, Portavoce CoReSar – Coordinamento Associazioni Malattie

Rare Regione Sardegna

Ilaria Ciancaleoni Bartoli, Direttrice Osservatorio Malattie Rare

Daniela Gasperini, Dirigente biologa SSD Endocrinologia Pediatrica e Screening

Neonatale, ASL 8 Cagliari

Gigliola Serra, Presidente Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, UILDM – Sezione

Sassari

Sabrina Rita Giglio, Professore ordinario di Genetica Medica, Università degli Studi di

Cagliari, e Direttore di Genetica Medica, Polo Ospedaliero Binaghi, ASL Cagliari

Milena Cau, Laboratorio di Genetica e Genomica, Ospedale Microcitemico A. Cao,

Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Cagliari

10.45

11.05

11.15

11.35

12.05

12.20

12.40

12.50

Talassemia, la scuola sarda e la strada verso l’innovazione

Susanna Barella, Direttrice SC Microcitemie e Anemie Rare, ASL 8 Cagliari

Dario Martino, Presidente Associazione ATES

Le malattie Rare di ambito Reumatologico in Sardegna

Alberto Cauli e Matteo Piga, SC di Reumatologia, AOU Università degli Studi di Cagliari

Miastenia Gravis: Sardegna, un caso europeo

Paolo Solla, Direttore medico SC Clinica Neurologica, AOU Sassari

Maya Uccheddu, Referente Associazione Italiana Miastenia AIM in Sardegna

2025 l’anno del cambiamento: le novità regionali per le malattie rare

Alessandra Mura, Responsabile Settore Politiche del Farmaco, Regione Sardegna

Francesca Piras, Direttore Generale delle Politiche Sociali, Regione Sardegna

Annarosa Negri, Direttrice dei Servizi Socio-Sanitari della ASL di Sassari

Territorio e ospedale, il ruolo del pediatra dalla diagnosi alla transizione

Osama Al Jamal, Segretario regionale FIMP e Segretario regionale SIP, Consigliere

nazionale FIMP

Giuseppe Masnata, Direttore della SC di Pediatria, ARNAS Brotzu

Il Diabete e le sue forme rare, la Sardegna verso lo screening

Francesco Cucca, Direttore di Genetica e Biologia dello Sviluppo, AOU Sassari

Carlo Ripoli, Direttore SSD Diabetologia Pediatrica, ASL 8 Cagliari

Colangite Sclerosante Primitiva: l’esperienza della Sardegna

Mauro Congia, Dirigente medico di Gastroenterologia Pediatrica, Clinica Pediatrica e

Malattie Rare, Università degli Studi di Cagliari

Ipertensione Arteriosa Polmonare, l’esperienza sarda nell’accesso alle

terapie

Gavino Casu, Direttore UOC Cardiologia Clinica ed Interventistica AOU Sassari

13.00

Chiusura dei lavori

