COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATO DI MARTEDI 25 FEBBRAIO

GALLERIA DEL RISORGIMENTO: AL VIA DALLA PROSSIMA SETTIMANA I LAVORI IN ORARIO NOTTURNO

Adeguamento antincendio e pannellatura in entrambi i sensi di marcia, con interdizione al traffico dalla notte di lunedì 3 marzo

Per lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, la Galleria del Risorgimento sarà interdetta al traffico dalle 22:00 alle 06:00 a partire dalla notte compresa da lunedì 3 a martedì 4 marzo, per circa quattro mesi.

I lavori saranno eseguiti sempre in orario notturno e, per il tempo necessario agli interventi, i marciapiedi saranno interdetti al transito pedonale.

Tre imprese lavoreranno contemporaneamente per garantire, nel minor tempo possibile, i seguenti interventi: pannellatura delle pareti e raccolta delle acque, installazione e distribuzione delle apparecchiature antincendio e, infine, installazione di una cabina elettrica di controllo, la quale insisterà sul parcheggio di Via Buonarroti. Si precisa infine che, per quanto riguarda la raccolta delle acque, con un intervento successivo di lieve entità, verrà garantito il convogliamento nelle fognature.

I lavori perdureranno, osservando lo stesso orario e senza mai influire sulla viabilità diurna, per un totale di 120 giorni, salvo ulteriori necessità.

Gli interventi nel dettaglio

Per la pannellatura delle pareti della galleria, il valore del progetto esecutivo è pari a 200 mila euro e comporterà l’istallazione di pannelli in alluminio lavabili su entrambi i lati della galleria, per un’altezza di circa 3 – 3,5 metri. Lo scopo è duplice: da una parte i pannelli agevoleranno pulizia e drenaggio delle acque di infiltrazioni laterali e dall’altra parte rifletteranno l’illuminazione. Saranno inoltre utilizzati pannelli in alluminio grecato standard, classe A1 di reazione al fuoco (materiale completamente non combustibile).

Ammontano invece a 582 mila euro i lavori per l’adeguamento antincendio: in questo caso sono previsti i seguenti interventi: smantellamento dei ventilanti, bonifica del camino, locale tecnico, nuovo impianto di rilevazione incendi, impianto idrico antincendio, semaforo con attivazione automatica del rosso in caso di rilevamento di un incendio, videosorveglianza dei presidi antincendio, colonnine SOS ed infine segnalazione luminosa distanza uscite.