(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 Comune di Piacenza

Piacenza, 25 febbraio 2025

Oggetto: Ai “Martedì della salute” conferenza dedicata alla sensibilizzazione

delle malattie dell’orecchio

Ripartono, in collaborazione con l’Ausl di Piacenza, i “Martedì della salute”, il ciclo

di incontri di approfondimento sulle tematiche sanitarie dedicate alla terza età

promosse dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. Martedì 4

marzo alle ore 15 infatti, presso l’auditorium della Fondazione di Piacenza e

Vigevano, si parlerà di malattie dell’orecchio e di disturbi uditivi con due medici

specialisti: il professore dell’Università di Parma nonché direttore del Dipartimento

di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Piacenza, dottor Domenico Cuda e la

dottoressa Sara Ghiselli, medico in audiologia e foniatria. Le malattie dell’orecchio e

i conseguenti disturbi uditivi sono molto frequenti e a tutte le età è necessario

proteggere l’udito dai suoni intensi per prevenire future conseguenze. Attraverso la

conoscenza di queste problematiche l’appuntamento intende promuovere il

cambiamento di comportamenti potenzialmente dannosi per l’orecchio e l’udito. Il

focus proposto si inserisce fra le iniziative ideate in occasione del 5 marzo 2025, data

in cui ricorre la Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e

i disturbi uditivi. Riservata ai cittadini over 65 residenti a Piacenza, la partecipazione

alla conferenza è gratuita ma su prenotazione. Le iscrizioni verranno raccolte a partire

dalle ore 9 di giovedì 27 febbraio (fino a esaurimento posti disponibili) contattando

