(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 S.P. 412 “Valtidone”: la Città metropolitana ha ospitato

un incontro rispetto al possibile potenziamento

La Città Metropolitana di Milano ha ospitato un incontro istituzionale con i Comuni del

territorio per affrontare le crescenti criticità legate al traffico sulla Strada Provinciale della

Valtidone. Alla riunione di venerdì 21 febbraio, hanno preso parte la consigliera delegata

alle Infrastrutture della Città Metropolitana, Daniela Caputo, insieme ai tecnici dell’area

infrastrutture; Davide Serranó sindaco di Locate di Triulzi; Loris Carmagnani sindaco di

Carpiano; Francesca Iacontini la commissaria per la provvisoria amministrazione del

Comune di Opera; e Pierluigi Costanzo (con il presidente del consiglio comunale e

consigliere metropolitano Paolo Festa) sindaco di Pieve Emanuele. Durante l’incontro i

sindaci hanno rappresentato le criticità determinate dalla recente chiusura di un sottopasso

comunale a Locate di Triulzi da parte di Italfer. Questa chiusura ha ulteriormente complicato

la viabilità, rendendo il traffico insostenibile per i residenti e per i Comuni limitrofi. Nelle

ore di punta, i tempi di percorrenza lungo le strade comunali risultano più che triplicati. I

comuni di Carpiano e Locate di Triulzi hanno già avviato una collaborazione per

individuare soluzioni immediate, anche mediante risorse proprie, per monitorare e gestire il

traffico riducendone l’impatto sulle rispettive comunità. Secondo i sindaci ad aggravare

ulteriormente il congestionamento della viabilità̀ ha contribuito l’insediamento di nuovi poli

logistici a sud del territorio di Locate di Triulzi negli ultimi anni, che ha aumentato il

volume dei mezzi in transito. Gli Amministratori Locali hanno individuato come soluzione

alle criticità presenti il potenziamento della SP Valtidone, chiedendo con determinazione

l’avvio delle procedure necessarie per reperire le risorse finalizzate alla realizzazione del

quadruplicamento della strada. Città Metropolitana di Milano ha già inserito questo

intervento tra le opere prioritarie, riconoscendone la strategicità, ma l’investimento

necessario, che supera gli 80 milioni di euro, al momento non vede le necessarie coperture

finanziarie.

Così commenta la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo: “L’incontro si è

tenuto in un sereno clima di collaborazione istituzionale, comprendo e faccio mie le

richieste dei Sindaci e dalla Commissaria; la Città metropolitana ha già riconosciuto il

valore strategico del potenziamento della Valtidone, adesso serve un ulteriore sforzo

comune teso a reperire le risorse necessarie affinché il progetto abbia gambe per

camminare”.

Il sindaco di Locate di Triulzi, Davide Serranó, ha evidenziato l’urgenza della situazione:

“Come amministrazione comunale sollecitiamo da anni questo intervento ed abbiamo, con

l’intervento ed i fondi di Scalo Milano, non solo finanziato parte del raddoppio ma anche

pagato uno studio preliminare per la tratta fino alla Strada Provinciale SP 40 Binasca. Non

è possibile che la chiusura di una strada comunale, peraltro imposta da un intervento su

una rete ferroviaria e quindi non gestibile dal Comune stesso, porti a conseguenze come

quelle che stiamo vedendo in questi giorni”.

Già negli anni ‘80, il progetto della Strada Provinciale della Valtidone prevedeva la