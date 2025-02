(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Roma, M5S Campidoglio: “Gualtieri si promuove da solo, è come chiedere all’oste se il vino è buono”

Roma, 24 febbraio 2025 – “Il sindaco Gualtieri si assegna un voto positivo e racconta di aver trovato una città fuori controllo: una ricostruzione decisamente di parte, che è come chiedere all’oste se il vino è buono. Se davvero il sindaco vuole aprire un dialogo costruttivo su Roma, sarebbe giusto anche riconoscere che al suo arrivo ha trovato cassetti pieni di progetti pronti e i fondi Giubilari e PNRR, oltre ad ampi poteri commissariali straordinari. Con queste condizioni, era il minimo ottenere qualche risultato. Il problema è che, nonostante questi strumenti, Roma non sta vedendo il cambiamento promesso”. È quanto dichiarano in una nota i consiglieri del Movimento 5 Stelle in Campidoglio.

“Molti dei cantieri che oggi il sindaco si attribuisce erano già finanziati e pronti a partire, eppure vediamo ritardi e problemi ovunque: le opere per il Giubileo sono in affanno, il trasporto pubblico è in piena crisi, le strade municipali sono un colabrodo e il problema dei rifiuti non è affatto risolto. Se davvero tutto fosse sotto controllo, i cittadini non si troverebbero ad affrontare queste criticità”, continuano i pentastellati romani.

“Roma non ha bisogno di autocelebrazioni, ma di una gestione trasparente ed efficace. Se Gualtieri vuole davvero costruire un confronto serio, inizi a riconoscere il lavoro già fatto e spieghi perché la città è ancora bloccata su tante questioni cruciali”, conclude il Movimento 5 Stelle Campidoglio.