‘Macchie e Inchiostri’ chiude con ‘Le tre stagioni di Selanik’. Giovedì 27 febbraio prima visione assoluta al Nuova Luce di Urbino

/Al Cinema Nuova Luce giovedì 27 febbraio il documentario di

Biagianti che racconta la crisi dei migranti in Grecia attraverso i

volontari di Salonicco. Prima visione assoluta e ingresso libero/

‘MACCHIE E INCHIOSTRI’ CHIUDE CON ‘LE TRE STAGIONI DI SELANIK’



PESARO – GIOVEDì 27 FEBBRAIO, alle ORE 21, al CINEMA NUOVA LUCE di

Urbino, il Festival Macchie e Inchiostri chiude la settima edizione

presentando in prima visione assoluta ‘LE TRE STAGIONI DI SELANIK’,

documentario del giornalista videomaker FILIPPO BIAGIANTI che racconta

l’evoluzione della crisi dei migranti sul territorio greco, attraverso

il lavoro di un gruppo informale di volontari e della loro cucina

autogestita operante nei quartieri di Salonicco. In sala sarà presente

il regista che introdurrà il film. «Il documentario – spiegano i

promotori – descrive l’impegno di un avamposto di solidarietà dove,

ogni giorno, centinaia di profughi possono trovare un pasto caldo e

assistenza medica gratuita. Un doveroso omaggio al lavoro e alla

passione di chi ha fatto della propria vita un vero atto di resistenza

civile». Il lavoro è stato realizzato durante mesi di riprese,

viaggiando avanti e indietro dall’Italia alla Grecia. «Sono state

raccolte testimonianze di attivisti e profughi, per restituire uno

spaccato della quotidianità del piccolo gruppo di volontari e del loro

estenuante lavoro per portare avanti le attività della cucina e di un

ambulatorio medico. Attualmente più di 86mila migranti sono bloccati

in Grecia, senza alcuna possibilità di lasciare il Paese a causa della

progressiva chiusura delle frontiere europee. Nonostante anni di grave

crisi economica, oltre a una pandemia che ha prodotto ulteriori

conflitti sociali e politici, c’è ancora chi decide di lottare per

aiutare gli ultimi e gli esclusi». L’incontro è promosso

dall’associazione Macchie e Inchiostri presieduta dal direttore

artistico Paolo Frigerio con la collaborazione del Comune di Colli al

Metauro e il patrocinio della Provincia. L’ingresso al cinema Nuova

Luce è libero.

Francesco Nonni