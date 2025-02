(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 *QUI

foto e video *di come era e di come è ora

________________

*LA CASA DELL’ORTOLANO SI APRE ALLA CITTÀ. L’8 MARZO PRESENTAZIONE DEL

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA CORTE COLONICA NEL VALLO DELLE MURA SUD DI

FERRARA. SINDACO FABBRI: “OPERAZIONE CHE TUTELA IL NOSTRO PASSATO E INTENDE

CREARE NUOVI POSTI DI LAVORO”*

*SABATO, 8 MARZO A PARTIRE DALLE 11, VISITE GUIDATE TUTTO IL GIORNO PER FAR

CONOSCERE A CITTADINI E IMPRESE I RISULTATI DELL’IMPORTANTE INTERVENTO*

*Ferrara, 24 feb* – Sabato 8 marzo, a seguito degli importanti lavori di

recupero, sarà presentato alla città l’intervento finanziato dal Comune di

Ferrara per la valorizzazione della Casa dell’Ortolano, nota anche come

‘Casa dei polli’: una corte colonica presente nel vallo delle Mura Sud.

La Casa dell’Ortolano sarà sede di un nuovo polo turistico e ricettivo,

incentrato prevalentemente sul cicloturismo e sulla sostenibilità

ambientale: un ‘balcone che si affaccia sulle Mura’ con quattro mini

alloggi per cicloturisti e non, oltre a un bistrot che ospiterà una

cinquantina di coperti, e una sala polivalente al piano superiore. Il

complesso sarà arricchito con spazio per pic-nic, pergolato e orti

didattici che verranno utilizzati per iniziative di valorizzazione dei

prodotti gastronomici locali. Sarà presente anche un deposito e noleggio

bici e bagni pubblici. Le strutture saranno fruibili a seguito di una gara

per gestione dell’area.

Sabato (dalle 10 alle 17) sarà infatti possibile partecipare alle visite

guidate a cura dei tecnici del Servizio Beni Monumentali, per scoprire più

da vicino la nuova struttura turistico-ricettiva e il punto di ristoro con

sala polivalente. Le visite alla Casa dell’Ortolano (via Bologna 1/G)

saranno organizzate alle 11:00, 12:00, 15:00 e alle 16:00. L’accesso è

libero fino al raggiungimento della capienza delle sale e non è prevista la

prenotazione.

“La nuova Casa dell’Ortolano è frutto di un investimento, del valore di 3

milioni di euro, in cui fin da subito abbiamo creduto, volto a trasformare

la ‘Casa dei polli’ nella porta d’ingresso del circuito delle Mura

cittadine. La volontà, ora, è quella di trovare una partnership tra

pubblico e privato per la gestione di questi spazi, affinché questo luogo

possa essere vissuto, creando nuovi posti di lavoro in città”, dice il sindaco

Alan Fabbri.

Il recupero architettonico dei due fabbricati ha voluto mantenere il più

possibile l’identità e il carattere rurale dei luoghi: “Recuperare queste

strutture, che altrimenti sarebbero andate perse nel degrado, non è solo

un’azione architettonica, ma in maniera più ampia un’operazione sociale e

identitaria”, rimarca Fabbri.

Quella che era anticamente una corte rurale a ridosso delle antiche Mura, già

evidenziata nella carta topografica di Ferrara del 1850, diventerà ora

un’attrazione turistica e didattica che mantiene e anzi valorizza quella

che era la corte colonica situata all’interno del vallo delle mura storiche

della città. La volontà è quella di far comprendere l’importanza storica di

questa struttura all’interno del sistema urbano cittadino, a testimonianza

di come si viveva nel Ferrarese anche solo fino a una cinquantina d’anni fa.

L’intera area e il fabbricato erano stati dapprima acquisti dal Comune di

Ferrara nel 2019 al 50% (in comproprietà con gli eredi) e poi acquisti

completamente nel 2020 per la loro completa valorizzazione patrimoniale,

economica e sociale. È stata trovata una sistemazione alternativa alla

persona che lì abitava, oltre a un alloggio per i tanti animali presenti.

Sono state poi realizzate operazioni di pulizia dell’area, recuperando gli

effetti personali di chi vi aveva vissuto per una vita, grazie all’impegno

dell’Assessorato al Patrimonio, per procedere infine agli interventi

coordinati dall’Assessorato ai Lavori pubblici e Servizio Beni Monumentali.

Pur nel quadro di una situazione iniziale fortemente compromessa dai

cedimenti avvenuti negli anni, l’obiettivo è stato quello di conservare il

più possibile l’esistente, per mantenere l’anima storica dell’area. A tal

fine sono stati recuperati e riutilizzati anche i mattoni delle parti

crollate degli edifici e parte dei coppi dei due edifici, anche le

pavimentazioni della stalla al piano terra sono state realizzate con

tavelle di recupero. Il progetto, infatti, è stato sviluppato dal Comune di

Ferrara aderendo alle linee del protocollo speciale declinato agli edifici

storici GBC-hb (Green Building Council – historic building) per la

sostenibilità ambientale, massimizzato il reimpiego di materiale edilizio

di recupero e utilizzando nuovi materiali ad alta sostenibilità e di

bioedilizia, come le contropareti in argilla cruda e l’intercapedine in

pannelli di fibre di canapa, idonei per garantire un benessere

termoigrometrico degli ambienti.

L’intervento ha interessato un’area complessiva di 3.250 metri quadri, con

un costo totale di 3 milioni euro di fondi comunali, comprensivi delle

opere di recupero, ristrutturazione, anche della sistemazione delle aree

esterne e del verde, dell’illuminazione, degli arredi e la messa in

sicurezza delle strutture e la bonifica dell’area che da anni versava in

stato di degrado oltre agli oneri per gli allacciamenti di acqua luce e

fibra. L’area infatti non era servita nemmeno dalla rete di fornitura

dell’acqua potabile.

Il progetto ha visto la collaborazione dell’ATI con capogruppo Costruzioni

Generali Zoldan e mandante Navarra Srl di Roma per i lavori agli immobili,

Geo Costruzioni Srl di Tresignana per le opere esterne, Tecnoelettra di

Ferrara per gli impianti, Roverati Giardini di Ferrara per le opere a

verde, Incotrade di Padova per gli arredi . Il Progetto architettonico è

stato elaborato all’interno del Servizio Beni Monumentali dagli architetti

Federica Tartari e Raffaela Vitale, la direzione lavori dall’architetto

Federica Tartari, progetto e direzione operativa strutturale dall’ingegnere

Eugenio Artioli, mentre progetto e D.O impianti e sicurezza è stato

l’ingegnere Marcello Albani (entrambi dello Studio Binario Lab con il

supporto dell’architetto Cristiano Ferrari per il protocollo GBC).

________________

*In allegato alcune immagini in anteprima di come verrà presentata l’8

marzo la Casa dell’Ortolano. *

*Nel drive è possibile trovare altre foto di come è stata trovata e

immagini di come è ora*

*QUI

foto e video *di come era e di come è ora

*Ferrara Rinasce*

*Comune di Ferrara*

Per informazioni

Anja Rossi

N.B. – Le

informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e

destinate esclusivamente alla/e persona/e o all’ente sopra indicati. E’

vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi

uso-copia-diffusione

di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell’art.

616 c.p. sia ai sensi