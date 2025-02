Il 1° marzo il prossimo bando ERP. Presentate le nuove modalità di trasmissione online delle domande di assegnazione e cambio alloggio

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA DOMANDE E.R.P. ONLINE

Il 1° marzo 2025 si aprirà il bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia

Residenziale Pubblica (E.R.P.) e per la richiesta di cambio alloggio destinato a coloro che

già occupano un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

A partire da questa data, le domande potranno essere inoltrate esclusivamente attraverso

lo Sportello Telematico del Comune di Piacenza. Questa innovazione rappresenta un

importante passo avanti verso una gestione più semplice, moderna, trasparente ed

efficiente, pensata per agevolare i cittadini.

La piattaforma è stata progettata con l’obiettivo di semplificare la compilazione delle

domande, rendendola intuitiva e rapida, e garantire al contempo la massima precisione. I

cittadini avranno tre importanti vantaggi:

1. Modulo semplificato: i campi della domanda sono chiari e veloci da compilare.

2. Compilazione guidata passo dopo passo: un sistema interattivo accompagna il

richiedente in ogni fase, segnalando eventuali errori o la mancanza di documenti in

allegato. La piattaforma, inoltre, impedisce l’invio di domande compilate in modo

errato o prive di tutti gli allegati necessari.

3. Flessibilità: è possibile integrare la domanda in qualsiasi momento fino alla data di

chiusura del bando, fissata al 2 maggio 2025.

Le domande potranno essere compilate e inviate:

• In autonomia: accedendo alla piattaforma online con le proprie credenziali SPID.

• Con assistenza gratuita: rivolgendosi ai CAF convenzionati, che offriranno

supporto per la compilazione e l’invio della domanda.

Dopo l’invio, le domande saranno archiviate nell’account personale del richiedente sullo

Sportello Telematico, dove sarà possibile consultarle o integrarle fino alla data di chiusura

del bando.

L’introduzione della modalità online rappresenta un progresso significativo nella

digitalizzazione dei servizi comunali, eliminando le attese e garantendo maggiore