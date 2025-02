Comunicato stampa: Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS presenta il “Rendiconto di Genere” 2024

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Rendiconto di Genere

Roma 24 febbraio 2025

Agenda

Titolo capitolo – Titolo sottocapitolo

COMPOSIZIONE DEMOGRAFICA

ISTRUZIONE

MERCATO DEL LAVORO

FAMIGLIE

VIOLENZA DI GENERE

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E

PREVIDENZIALI

R en d ic on t o di ge n er e 2024

1. Composizione

demografica

Composizione demografica

ETÀ MEDIA DELLA DONNA AL PARTO DEL PRIMO FIGLIO

I DATI DI PARTENZA

La popolazione italiana al 01/01/2024 è composta

Il saldo naturale al 2023 riporta una differenza tra

nascite e decessi negativa pari a 291.175 mila unità.

51,1%

Donne

48,9%

Uomini

Fonte: Istat

Dal 1953 l’età media è aumentata di circa 6 anni.

Composizione demografica

SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA

MIGRAZIONI

Emigrati – Anno 2023

48.740

59.066

Immigrati – Anno 2023

126.513

Femmine

Fonte: CIV Inps – Rendiconto sociale 2023

146.645

Maschi

Sia per le emigrazioni che per le immigrazioni, per entrambi i

generi la fascia d’età con il maggior numero di persone in

movimento è quella 18-39.

Fonte: CIV Inps – Rendiconto sociale 2023

R en d ic on t o di ge n er e 2024

2. Istruzione

Istruzione

LICEI

Scuole secondarie 2° grado

sul totale degli

studenti

LICEI

Scuole secondarie 2° grado

sul totale degli

studenti

TASSO DI ABBANDONO SCOLASTICO

ITALIA – ANNO 2014

ISTITUTI TECNICI

Scuole secondarie 2° grado

sul totale degli

studenti

ISTITUTI PROFESSIONALI

Scuole secondarie 2° grado

sul totale degli

studenti

Fonte: Ministero dell’Istruzione e del Merito

ISTITUTI TECNICI

Scuole secondarie 2° grado

ITALIA – ANNO 2023

10,5%

sul totale degli

studenti

ISTITUTI PROFESSIONALI

Scuole secondarie 2° grado

sul totale degli

studenti

-4,5%

Nonostante l’andamento positivamente

decrescente dell’Italia, il nostro Paese ha

ancora un tasso di abbandono scolastico

più elevato della media dell’Unione

Europea.

Fonte: Education and Training Monitor 2024 (Commissione

Europea)

Istruzione

Laureati 2023 – Laurea di primo livello

Settore disciplinare

Femmine

Maschi

Totale

Artistica, Letteraria ed Educazione

36.733

Economica, Giuridica e Sociale

53.495

Sanitaria e Agro-Veterinaria

29.299

43.088

Totale

59,7%

40,3%

162.615

Laureati 2023 – Laurea magistrale

Settore disciplinare

Femmine

Maschi

Totale

Artistica, Letteraria ed Educazione

20.970

Economica, Giuridica e Sociale

34.038

Sanitaria e Agro-Veterinaria

9.681

36.965

Totale

57,7%

42,3%

101.654

Laureati 2023 – Laurea magistrale a ciclo unico

Settore disciplinare

Femmine

Maschi

Nelle tre tipologie di lauree la percentuale

maggiore di laureati si ritrova nel genere

femminile.

La media delle donne laureate sui tre corsi

di laurea rappresentati è del:

Totale

Artistica, Letteraria ed Educazione

4.784

Economica, Giuridica e Sociale

9.258

Sanitaria e Agro-Veterinaria

14.910

1.883

Totale

68,6%

31,4%

30.835

Fonte: AlmaLaurea

TASSO DI OCCUPAZIONE POST LAUREA

Istruzione

Tasso di occupazione (1 anno dalla laurea)

Tasso di occupazione (1 anno dalla laurea)

Laurea primo livello

Laurea magistrale

29.4%

22.6%

58.5%

66.4%

Sanitaria e Agro-Veterinaria

37.0%

35.5%

Economica, Giuridica e Sociale

Artistica, Letteraria ed Educazione

32.6%

36.5%

Artistica, Letteraria ed Educazione

Femmine

79.9%

79.3%

Sanitaria e Agro-Veterinaria

Economica, Giuridica e Sociale

Maschi

88.1%

81.8%

77.5%

71.1%

64.2%

67.4%

Maschi

Tasso di occupazione (1 anno dalla laurea)

Femmine

Laurea magistrale ciclo unico

82.8%

79.7%

86.3%

84.5%

Sanitaria e Agro-Veterinaria

56.2%

51.6%

Economica, Giuridica e Sociale

83.8%

80.0%

Artistica, Letteraria ed Educazione

Maschi

Femmine

Fonte: AlmaLaurea

R en d ic on t o di ge n er e 2024

3. Mercato del lavoro

Mercato del lavoro

Tasso di occupazione

Tasso di disoccupazione

15-64 anni

15-74 anni

Donne 52,5%

Uomini 70,4%

Uomini 6,8%

Δ – 17,9%

Δ – 2,0%

Tasso di inattività

NEET*

15-64 anni

15-29 anni

Donne 42,3%

Uomini 24,3%

Δ – 18,0%

Donne 8,8%

Fonte: Istat

(*) Not in Education, Employment or Training

Donne 14,4%

Uomini 17,8%

Δ + 3,4%

Mercato del lavoro

ASSUNZIONI 2023 – TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Tempo indeterminato

Femmine

Maschi

36,9%

63,1%

624.195 lavoratrici

A termine*

Femmine

Maschi

43,8%

56,2%

(* ) I contratti a termine comprendono: tempo determinato, stagionali, in somministrazione, intermittente.

Fonte: CIV Inps – Rendiconto sociale 2023

LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE

PRIVATO E PUBBLICO

Tempo indeterminato

A termine*

Femmine

44,1%

Maschi

55,9%

Femmine

Maschi

52,2%

47,8%

(* ) I contratti a termine comprendono: tempo determinato e stagionali.

12 Fonte: Inps – Osservatorio Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo – Osservatorio dipendenti pubblici

QUADRI E DIRIGENTI

Nei contratti a tempo

indeterminato solo il 21,1%

delle donne ha contratti da

dirigente contro il 78,9% dei

colleghi uomini. Nei

contratti da quadri il genere

femminile rappresenta il

32,4% mentre quello

maschile il 67,6%.

Mercato del lavoro

LAVORATORI AUTONOMI

ARTIGIANI*

Femmine

19,0%

Maschi

81,0%

257.132 lavoratrici

COMMERCIANTI*

Femmine

32,7%

Maschi

67,3%

621.144 lavoratrici

AGRICOLI*

Femmine

32,5%

Maschi

67,5%

137.361 lavoratrici

285.365 lavoratori

Fonte: Inps – Osservatorio Lavoratori autonomi

*Il dato fa riferimento ai titolari per artigiani e commercianti, e ai

coltivatori diretti e imprenditori agricoli per la categoria degli agricoli

Per le lavoratrici autonome, gli strumenti

di conciliazione, di tutela della maternità,

ma anche le tutele sociali in generale o

non sono previsti all’interno del sistema

obbligatorio di protezione sociale o

quando esistono sono poco incisivi e

utilizzati.

Mercato del lavoro

Part time lavoratori dipendenti del settore privato e

pubblico

Fascia d’età

Femmine

Maschi

15-24

435.296

419.912

25-34

781.223

544.977

35-44

886.104

419.939

45-54

386.577

55-64

645.058

289.287

65-89

68.459

72.948

Totale

Fonte: Inps

Nel 2023 le lavoratrici part-time

superano i lavoratori di circa 1 milione e

settecentomila persone con una

differenza maggiore nella fascia 45-54

anni pur partendo da valori simili nella

fascia 15-24 anni.

Mercato del lavoro

RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE – SETTORE PRIVATO (valore in euro)

Settore economico

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia

Forniture di acqua

Costruzioni

Commercio

Trasposto e magazzinaggio

Servizi di alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività immobiliari

Attività professionali scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Istruzione

Sanità e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

Altre attività di servizi

Attività di famiglie e convivenze come datore di lavoro per personale

domestico

Fonte: Inps – Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Femmine

175,7

145,7

101,8

109,7

147,4

Maschi

173,6

119,2

171,5

105,8

102,5

145,1

217,2

129,7

133,0

107,6

Totale

174,0

112,5

165,4

105,1

101,0

131,1

181,9

104,7

Mercato del lavoro

AMMORTIZZATORI SOCIALI – 2023

NASpI

Dis. Agricola

DIS-COLL

1,145,416

986,144

196,785

322,616

13,812

Femmine

6,539

Maschi

Fonte: Inps – Osservatorio Politiche occupazionale e del lavoro

R en d ic on t o di ge n er e 2024

4. Famiglie

Famiglie

Posti autorizzati per 100 bambini in età 0-2 anni

Posti autorizzati servizi educativi per la prima infanzia

Fonte: Report – “I servizi educativi per l’infanzia in Italia” Istat in collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia

Famiglie

CONGEDI PARENTALI

I congedi di maternità sono richiesti

maggiormente nella fascia di età 25-34,

mentre quelli di paternità in quella 3544.

Il congedo di paternità è stato introdotto

nel sistema italiano nel 2013. Nella sua

fase iniziale la durata del congedo era di

un giorno, progressivamente aumentato

fino agli attuali 10 giorni, più 1 facoltativo,

da utilizzare entro i primi cinque mesi di

vita del figlio anche in modo non

consecutivo.

Congedi di maternità – Lavoratori dipendenti del settore privato e agricolo

Totale

Tempo

Tempo

Indeterminato

determinato

156.004

18.968

Stagionale

Totale

1.470

176.442

Congedi di paternità – Lavoratori dipendenti del settore privato e agricolo

Il numero di beneficiare donne di congedi

parentali nel 2023 è stato di 263.958, a

fronte di 96.413 uomini.

Fonte: Inps – Osservatorio Prestazioni a sostegno della famiglia Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Totale

Tempo

Tempo

indeterminato

determinato

166.878

15.232

Stagionale

Totale

182.861

Famiglie

BONUS

ASILO NIDO

Il bonus asili nido consiste in un contributo di sostegno al reddito introdotto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11

dicembre 2016, numero 232. L’importo del sussidio spetta in base al valore dell’ISEE minorenni relativo al minore per

cui si presenta la domanda.

Spetta alle famiglie con figli:

• di età inferiore a tre anni (o che compiano tre anni nell’anno solare);

• che frequentano un asilo nido pubblico o uno privato autorizzato o affetti da gravi patologie croniche certificate. Il

genitore può presentare domanda anche dopo il compimento dei tre anni purché entro l’anno solare.

Fonte: Inps – Osservatorio Prestazioni a sostegno della famiglia

R en d ic on t o di ge n er e 2024

5. Violenza di genere

Violenza di genere

I REATI SPIA

I reati spia rappresentano quei delitti

che sono indicatori di una violenza di

genere, in quanto potenziale e verosimile

espressione di violenza fisica, sessuale,

psicologica o economica diretta contro

una donna in quanto tale.

Dal confronto tra il primo semestre

2023 e il primo semestre 2024

emerge un aumento complessivo

dei reati spia (+10,5%)

Fonte: “Rapporto violenza sulle donne 2023” Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale

Violenza di genere

Fonte: “Rapporto violenza sulle donne 2023” Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale

Violenza di genere

Reddito di libertà

Il Reddito di libertà è una misura di sostegno economico destinata alle donne vittime di violenza in condizioni di

difficoltà economica, inizialmente era stato finanziato solo per il biennio 2021 e 2022.

Nel 2023 solo l’Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia hanno continuato a garantire la prestazione.

Recentemente sono stati sbloccati nuovi fondi destinati al rafforzamento di questo strumento, mettendo a disposizione

30 milioni di euro da ripartire equamente negli anni 2024, 2025 e 2026. Tale rifinanziamento ha innalzato la soglia del

contributo mensile, portandolo da 400 euro a 500 euro.

DOMANDE ACCOLTE

DOMANDE ACCOLTE

DOMANDE ACCOLTE

2.418

Anno 2021

Anno 2022

Fonte: Inps CIV – Rendiconto sociale 2023

Anno 2023

Violenza di genere

Congedo indennizzato dall’Inps per le

donne vittime di violenza di genere

Il congedo indennizzato è una tutela riconosciuta alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi

alla violenza di genere, che possono avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni

nell’arco temporale di tre anni (art. 24, d.lgs. 80/2015).

Congedo indennizzato

Domande accolte

1.125

1.658

2.065

Fonte: Inps – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

R en d ic on t o di ge n er e 2024

6. Prestazioni

pensionistiche e

previdenziali

Prestazioni pensionistiche e previdenziali

Pensionati INPS

Pensionati IVS

Beneficiari di pensioni o

assegni sociali

Beneficiari di pensioni di

invalidità civile e/o indennità di

accompagnamento

Femmine

524.381

Maschi

319.949

844.330

Genere

Totale

Pensioni IVS vigenti

GESTIONI

Femmine

Maschi

Totale

FONDO PENSIONI LAVORATORI

DIPENDENTI

DIPENDENTI PUBBLICI

202.590

374.462

577.052

287.470

414.181

701.651

LAVORATORI

PARASUBORDINATI

LAVORATORI AUTONOMI

ALTRE PREVIDENZIALI

TOTALE

Fonte: CIV Inps – Rendiconto sociale 2023

Prestazioni pensionistiche e previdenziali

Pensioni IVS vigenti

F.do Pensione Lavoratori Dipendenti 46,4%*

Dipendenti Pubblici 19,1%*

Anzianità/Anticipate 27,1%

72,9%

Anzianità/Anticipate 25,5%

74,5%

Anzianità/Anticipate 54,6%

45,4%

Invalidità

43,5%

56,5%

Invalidità

42,5%

57,5%

Invalidità

40,0%

60,0%

Superstiti

87,0%

13,0%

Superstiti

87,0%

13,0%

Superstiti

82,4%

17,6%

Vecchiaia

71,7%

28,3%

Vecchiaia

64,5%

35,5%

Vecchiaia

57,3%

42,7%

*sul totale

Fonte: CIV Inps – Rendiconto sociale 2023

Lavoratori Autonomi 26,7%*

*sul totale

*sul totale

Prestazioni pensionistiche e previdenziali

Importo medio Pensioni IVS vigenti – analisi per genere (in euro)

F.do Pensione Lavoratori Dipendenti

Lavoratori Autonomi

Dipendenti Pubblici

Anzianità/Anticipate

Anzianità/Anticipate

Anzianità/Anticipate

1.752,2

2.350,6

Invalidità

646,0

950,4

Superstiti

889,3

515,0

Vecchiaia

760,5

1.359,8

Fonte: CIV Inps – Rendiconto sociale 2023

1.079,7

1.554,1

Invalidità

574,2

781,6

Superstiti

622,4

432,0

Vecchiaia

686,8

949,2

2.054,8

2.691,6

Invalidità

1.657,7

2.411,0

Superstiti

1.292,6

798,4

Vecchiaia

1.953,4

3.049,1

Prestazioni pensionistiche e previdenziali

Opzione Donna

Relativamente alle anticipazioni pensionistiche “Opzione Donna” e “Quota 100-102 e 103”, si è raggiunto il

massimo utilizzo nel 2021 e 2022, con una netta diminuzione nel 2023 e nel 2024. Questo è dovuto principalmente

ai requisiti sempre più stringenti.

Opzione Donna

Regione

Italia

21.300

26.427

12.763

4.784

Fonte: Inps – Direzione Centrale Pensioni