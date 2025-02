COMUNICATO STAMPA CMRC – VIABILITA Lavori in corso SP Montore Le Cerce Pozziglio (Subiaco)

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Città Metropolitana di Roma: in corso i lavori sulla s.p. Montore Le cerce Pozziglio.

Sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale, nei tratti maggiormente ammalorati, sulla strada provinciale Montore Le Cerce Pozziglio nel Comune di Subiaco.

Una volta terminato l’intervento si provvederà, dopo alcuni giorni per evitare l’ossidazione della vernice, al rifacimento della segnaletica orizzontale.

Così in una nota la Consigliera Delegata alla viabilità della Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia.