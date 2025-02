AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 25 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

PRESIDENTE

📌16.30 Sala Regina. Indirizzo di saluto all’evento “Al servizio delle istituzioni con dedizione e coraggio. In ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo”. Diretta webtv: https://webtv.camera.it/evento/27444

AULA

📌11 Discussione generale mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Nordio

📌15.30 Commemorazione Attanasio, Iacovacci

👉 Poi: seguito esame, con voti, della mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Santanchè

👉Quindi eventuale seguito odg:

📍 Pdl partecipazione lavoratori alla governance d’impresa

📍 Pdl viaggi nella memoria

📍 Disposizioni lavoratori affetti da malattie oncologiche

📍 Mozioni maratone e partecipazione atleti stranieri

📍 Pdl durata intercettazioni

📍 Pdl cancellazione dai registri veicoli fuori uso in fermo amministrativo

📍 Mozione genocidio popolo yazida

📍 Mozioni costi energia

📍 Voti mozione sfiducia Nordio

COMMISSIONI

📌10_Giustizia_audizioni su violenza sessuale

📌12_Commissione Covid_audizione di Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica

📌12.30_Antimafia_audizione di Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori

📌13_Affari costituzionali_Roma capitale, audizioni di CGIL, CISL, UIL e Carteinregola

📌13_Affari sociali_audizione del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, sulla tutela del caregiver familiare

📌13.30_Ambiente_Audizioni sugli eventi meteorologici del 12-14 febbraio in Toscana (fra gli altri, il presidente Giani)

📌14_Affari esteri_economia dello spazio, audizioni

📌14.30_Cultura_innovazione tecnologica nel settore: audizioni

EVENTI

📌9.30 Sala Refettorio. Convegno: “Lo sport che apre alla speranza. La sfida per generare inclusione e welfare sociale”

(On. Ciani)

📌10 Sala della Regina. Convegno: “Intelligenza Artificiale. Nuove sfide: dalla ricerca avanzata in medicina, alla cybersecurity, alle art & humanities”

Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌15.30 Sala Matteotti. Convegno: “La rappresentanza dei cattolici nella società italiana”. (On. Volpi)

CONFERENZE STAMPA

📌10 Nuovo manifesto del dolore cronico. Luciano Ciocchetti

📌11.30 Presentazione del rapporto “IA generativa: la ricerca di una regolamentazione e di una leadership industriale in Europa”. Vincenzo Amich

📌13 Presentazione del libro di Corrado Brignolo: “Il grande abbraccio della foresta”. Marcello Coppo

📌14.30 Bolletta elettrica: risparmi per i clienti vulnerabili con il passaggio al sistema a tutele graduali. Alberto Gusmeroli

📌16 Presentazione del progetto del Comune di Grottaferrata Basta…! Un anno di pensieri, riflessioni ed azioni per l’eliminazione della violenza contro le donne ed il futuro dei loro figli. Claudio Mancini

📌17.30 Attualità politica. Rosaria Tassinari

📌19 Italia e Svizzera – Associazionismo e impresa nella transizione globale. Il ruolo di Confassociazioni. Alessia Ambrosi