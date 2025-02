Queens Park Rangers: Testimonianza sulla vendita delle partecipazioni in QPRH: Il racconto di AC dei fatti – Quarta puntata

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

Questa è la mia seconda testimonianza nel presente procedimento. La mia prima testimonianza è stata una dichiarazione fornita alla Corte ai sensi del provvedimento del vice cancelliere, JC. Rilascio questa testimonianza a sostegno delle mie dichiarazioni nei confronti di Mishcon de Reya (società) e Mishcon de Reya LLP (di seguito denominati congiuntamente “Mishcons”) relativa alla vendita delle partecipazioni degli attori nella QPR Holdings Limited (“QPRH”) nel 2007.

Il presente procedimento riguarda la vendita da parte degli attori delle loro partecipazioni nella QPRH. Detenevo (AC) la mia partecipazione nella QPRH per mezzo del secondo attore (“Barnaby”). Io e Barnaby iniziamo il presente procedimento in relazione alla partecipazione azionaria di Barnaby, ma anche, a titolo di una cessione dei loro diritti, in relazione agli interessi detenuti da FZe Wanlock LLC (“Wanlock”) nella QPRH.

Da inizio agosto del 2007, Mishcons è stato ingaggiato da me, Barnaby, Z e Wanlock in relazione alla vendita e/o cessione proposta di tutti i nostri interessi nella QPRH (“Transazione”). Per tutto il tempo, Mishcons ha agito per mezzo e attraverso il suo socio, Kevin Steele (“Steele”). In sostanza la dichiarazione dice che Steele e Mischons, in violazione di un dovere, hanno fatto sì o permesso che la Transazione venisse conclusa a condizioni fondamentalmente diverse da quelle che io stesso, Barnaby, Z e Wanlock avevamo capito essere state accordate e che, se fossimo stati al corrente della vera situazione, non avremmo accettato.

QPRH è la società holding di Queens Park Rangers Football & Athletic Club Limited (“QPRF&A”), che ha come prima squadra la Queens Park Rangers Football Club (“QPR” o “Squadra”). I termini QPRH e QPR sono intercambiabili e si riferiscono nell’insieme a QPRH, QPR e QPRF&A, “QPR Group”. In particolare, i miei attuali avvocati, DLA Piper UK LLP (“DLA Piper”), mi hanno fornito informazioni e documenti (che mi hanno mostrato o mi hanno spiegato in italiano) di cui non ero a conoscenza al momento dei fatti. Onde evitare qualsiasi dubbio, qualsiasi riferimento a tali informazioni o documentazione in questa testimonianza non revoca privilegio alla consulenza legale ricevuta dai miei avvocati.

Nel 1983, mi trovavo (AC) a Birmingham per una partita amichevole con la Juventus e per caso ho incontrato P, che gestiva un pub nel centro di Birmingham. È di origini italiane e aveva sposato una signora inglese e gli ho chiesto prima se poteva aiutarmi come un interprete, visto che io non parlavo inglese, e secondo, come autista. Sempre nel 1983, ho presentato D R, il più grande agente di calciatori in Inghilterra, a P.. R a sua volta ha fatto uso della conoscenza con P per lavorare in Italia. Paladini è stato in grado di fare buon uso di queste conoscenze per costruirsi una carriera di successo nel mondo del calcio.

Sono rimasto in contatto con P negli anni seguenti. Ho iniziato a interessarmi a QPR nel maggio 2004, a seguito di una conversazione telefonica con P, nella quale mi proponeva un affare importante: vale a dire l’acquisizione del 10% delle azioni QPRH al costo di circa 5,5 pence ciascuna. Ho pensato che era un buon affare dato che possedevano il proprio stadio e per di più potevo assistere con l’organizzazione manageriale dei loro giocatori. Inoltre, nel caso di promozione alla massima serie (cioè Premier League), la squadra avrebbe ricevuto una ricompensa di circa 60-70 milioni di sterline. Anche se, come spiegherà più avanti, la squadra aveva avuto diverse difficoltà nel suo recente passato, vedevo un’opportunità concreta di migliorarne il destino.

Nelle stagioni 2005/2006 e 2006/2007, la prima squadra della società ha giocato nella English Championship League. Oggi, la sua prima squadra gioca nella Premier League. Tra il 2009 e il 2014, la QPR è stata promossa alla massima serie (Premier League) in due occasioni (la seconda volta a seguito di una retrocessione in Championship).

Secondo Companies House, sono stato amministratore della QPRH dal 25 novembre 2005 fino al 26 ottobre 2007 (anche se questa data è stata contestata in quanto ho firmato la mia lettera di dimissioni il 31 agosto 2007, con effetto immediato). A partire dal 31 agosto 2007, non sono stato ulteriormente implicato nella QPRH.

Barnaby è una società statunitense con sede legale a New York ed è stata un veicolo di investimento per detenere le azioni nella QPRH a mio nome. Nell’agosto del 2007, Barnaby possedeva il 27,5% delle azioni della QPRH, per un totale di 27.648.836 azioni ordinarie. Io ero, e sono, il proprietario beneficiario di Barnaby.

Prima del 1 settembre 2007, gli altri principali azionisti della QPRH erano Wanlock (il cui unico proprietario beneficiario era Z) e Moorbound Limited (“Moorbound”) (società detenuta da P). P. era anche presidente della squadra.

Nel 2007 la QPRH si trovava in difficoltà finanziarie da qualche tempo a causa di risultati sempre scarsi e della sua retrocessione in seconda divisione nel 2001, che aveva causato un calo significativo del reddito. La situazione aveva raggiunto il suo punto peggiore nel 2002, quando la squadra era andata in amministrazione controllata.

La QPRH ha stipulato un contratto di finanziamento nel 2002, prendendo in prestito £10.000.000 da ABC Corporation (società panamense). I termini del prestito erano onerosi, con un tasso annuo d’interesse dell’11,6%. Inoltre, il prestito era garantito sul Loftus Road Stadium, imponendo grosse restrizioni sull’uso della proprietà da parte della squadra.

Quando ho acquistato azioni nella QPRH nel 2005, la posizione finanziaria della QPRH non era migliore. Tra marzo 2005 e marzo del 2007, ho fatto ingenti prestiti alla QPRH, che al 1 settembre 2007 ammontavano a £5.506.328.

Era importante per me che i debiti che avevo pagato mi fossero successivamente rimborsati dalla squadra o dai suoi futuri proprietari una volta che avessi venduto la mia partecipazione nella squadra.