PORTO CANALE, REPLICA D.MANCA ALLA CGIL

PORTO CANALE, L’ASSESSORA DESIRÈ MANCA ALLA CGIL:

“ACCUSE DI ASSENZA INCOMPRENSIBILI, DIALOGO COSTANTE”

Cagliari, 23/02/2025

“Trovo incomprensibili le accuse di assenza che mi vengono rivolte poiché il dialogo con i sindacati è sempre stato aperto e costante. Abbiamo organizzato diversi incontri per affrontare le problematiche del Porto Canale nel mio Assessorato, anche alla presenza del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Tuttavia, a seguito dell’ultimo confronto, non è pervenuta alcuna richiesta che giustificasse un nuovo tavolo sul tema.

Resta la mia piena disponibilità e quella Regione a intervenire per agevolare la riqualificazione, la ricollocazione e le assunzioni dei lavoratori coinvolti, sostenendo ogni iniziativa utile a garantire occupazione e sviluppo. Allo stesso modo, l’Assessorato continuerà a supportare il rilancio dello scalo sul piano internazionale, affinché possa tornare a essere un punto di riferimento strategico, così come lo è stato per vent’anni”.

Così l’assessora del Lavoro Desirè Manca replica a Marco Manca, rappresentante dipendenti portuali iscritti alla Cgil.