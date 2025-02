Enrico Fabbro: Cristiano democratici vincono in Germania

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 Questa domenica voglio dedicare il mio 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒊𝒆𝒓𝒊𝒏𝒐 alle elezioni in Germania che hanno visto un’affluenza alle urne dell’84%, un segno di grande partecipazione democratica e impegno civico da parte dei cittadini tedeschi, quasi il doppio di quella che in Italia abbiamo raggiunto alle ultime europee.

Sono contento del risultato dei due partiti conservatori, la CSU (Unione Cristiano Sociale) e la CDU (Unione Cristiano Democratica), che insieme hanno ottenuto un risultato straordinario, sfiorando il 30% dei voti. Le prime dichiarazioni dei leader di questi partiti hanno rassicurato il paese sull’affidabilità e la stabilità del loro programma politico e un aspetto che mi ha particolarmente colpito è stato il rispetto mostrato verso gli avversari politici, considerati semplicemente come competitor (da imitare in casa nostra)

Credo che in Italia, il superamento di partiti populisti come il M5S e superati dalla storia dei Verdi, potrebbe ricreare le condizioni per un voto moderato, capace di ridare al Paese certezze di affidabilità e coerenza. Forse è giunto il momento di intraprendere questo cammino per il bene della nostra nazione e per ridare fiducia a quel 50% degli italiani che non vanno a votare. C’è chi lo sta già facendo …

