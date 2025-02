(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025

Sede legale: Via del Vespro n.129 – 90127 Palermo

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO STAMPA

Dott.ssa Tiziana Lenzo

Web: http://www.policlinico.pa.it

Policlinico, deliberato il regolamento per le progressioni economiche del personale

La Direzione dell’AOUP ha deliberato l’approvazione del regolamento per la disciplina

delle procedure di selezione interna per la progressione economica verticale (PEV), che

consente il passaggio a un’area superiore rispetto a quella di attuale inquadramento.

Il regolamento (contenuto nella delibera 178 in pubblicazione domani) è stato adottato ai

sensi degli articoli 89 e 92 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del

comparto istruzione e ricerca 2029-202, dopo il confronto con le organizzazioni sindacali.

La Direttrice generale del Policlinico Maria Grazia Furnari commenta: “Desidero esprimere

il mio compiacimento per l’adozione di questo regolamento, frutto di un confronto

costruttivo e approfondito con le organizzazioni sindacali. Il dialogo aperto e il clima di

grande collaborazione che hanno caratterizzato questo percorso hanno permesso di

raggiungere un risultato equilibrato, capace di rispondere alle esigenze dell’organizzazione

e di tutelare al meglio i diritti dei lavoratori”.

Il Direttore amministrativo dell’AOUP Sergio Consagra aggiunge: “Ringraziamo tutte le

parti coinvolte per il loro contributo prezioso e per l’approccio propositivo dimostrato.

Siamo certi che questo spirito di collaborazione continuerà a guidare le nostre future

iniziative, nella convinzione che solo attraverso il dialogo e il confronto costruttivo sia

possibile raggiungere risultati sostenibili e positivi per tutti”.

La progressione tra le aree avverrà attraverso procedure valutative, riservate al seguente

personale: categorie Ds e D (Area dei funzionari), C (Area dei collaboratori) e Bs e B (Area

degli operatori).

Il regolamento, composto da nove pagine, definisce i requisiti di ammissione e i criteri

necessari per attivare un sistema di avanzamento di carriera che valorizzi il percorso

professionale, formativo e comportamentale dei dipendenti.

Come previsto dalla normativa, verranno presi in esame la valutazione positiva conseguita

dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, l’assenza di provvedimenti disciplinari, il

possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti

per l’accesso all’area dall’esterno, nonché il numero e la tipologia di incarichi rivestiti.

L’obiettivo è riconoscere le competenze e le conoscenze acquisite, favorendo al contempo

la crescita professionale del personale e il soddisfacimento delle esigenze organizzative

dell’AOUP.

L’attivazione delle procedure di progressione verticale è disposta – nel rispetto della

facoltà assunzionale – sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di

personale nonché nel rispetto dei vincoli e dell’equilibrio finanziario di bilancio, tenuto

conto di una riserva obbligatoria di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili –

nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale – destinata all’accesso

dall’esterno.

