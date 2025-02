(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 Policlinico, deliberati gli avvisi per la stabilizzazione per 145 precari.

Domande da inviare attraverso il sito dell’Azienda

A seguito dell’avviso di ricognizione emanato lo scorso novembre, il Policlinico “Paolo Giaccone” ha indetto la procedura di stabilizzazione di 145 figure professionali.

Queste includono personale precario della Dirigenza sanitaria, della Dirigenza PTA, del Comparto del ruolo sanitario, professionale e amministrativo e di operatori soci sanitari, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lettera b) legge 234/2021, ossia i 18 mesi di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2024.

Le assunzioni, come prevede la delibera che sarà pubblicata domani, saranno determinate nel rispetto delle previsioni del Piano del fabbisogno del personale 2025 e della dotazione organica e nel rispetto del tetto di spesa determinato dell’Assessorato alla Salute.

Gli avvisi per partecipare alla procedura di stabilizzazione saranno pubblicati sul sito internet aziendale e sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia. Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno compilare e inviare la domanda in via telematica, utilizzando esclusivamente la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (https://concorsi.policlinico.it) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema.

I profili da stabilizzare sulla base delle esigenze aziendali sono i seguenti:

DIRIGENZA MEDICA:

2 cardiochirurghi

3 cardiologi

1 chirurgo plastico

1 medico del lavoro

1 medico legale

2 pneumologi

2 medici nucleari

1 medico Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (MCAU)

1 neurochirurgo

1 reumatologo

1chirurgo vascolare

1 chirurgo generale

4 radiologi

COMPARTO

4 collaboratori professionali amministrativi

4 fisioterapisti

65 infermieri

39 operatori socio sanitari

6 tecnici sanitari di radiologia medica

DIRIGENZA PTA

1 dirigente amministrativo

1 ingegnere civile-edile

1 ingegnere elettronico

1 ingegnere gestionale

Continua, dunque, il percorso dell’Azienda ospedaliera universitaria per coprire i posti disponibili nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

La Direttrice generale dell’AOUP, Maria Grazia Furnari, commenta: “Ritengo che questo ulteriore percorso di stabilizzazione dei lavoratori, che contribuiscono in modo significativo alla nostra missione di fornire assistenza sanitaria di qualità, sia fondamentale non solo per l’organizzazione interna del nostro Policlinico, ma anche per la salute e il benessere della comunità che assistiamo. La stabilizzazione di questi professionisti – continua la DG – è un obiettivo che abbiamo perseguito con determinazione, poiché crediamo fermamente nell’importanza di offrire sicurezza lavorativa e continuità ai nostri collaboratori, ai quali va il nostro sincero riconoscimento per il loro prezioso operato. Le assunzioni saranno gestite nel rispetto delle previsioni del Piano del fabbisogno di personale per il 2025, garantendo così una pianificazione adeguata che tenga conto delle esigenze della nostra struttura e delle risorse disponibili. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli uffici amministrativi che hanno collaborato per rendere possibile questa procedura, al Direttore amministrativo e al Direttore sanitario”.