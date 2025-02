Coppa del Mondo Paralimpica – Ancora due medaglie azzurre a San Paolo: oro per Paolucci, bronzo di Jacquier

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

sab 22 febbraio 2025 COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – A SAN PAOLO È D'ORO GIANMARCO PAOLUCCI

NELLA SCIABOLA! BRONZO PER ANDREA JACQUIER, CHIUDE 5^ JULIA MARKOWSKA

SAN PAOLO – Altre due medaglie e una nuova fantastica “prima volta

d’oro” per l’Italia nella seconda giornata della Coppa del Mondo

Paralimpica di San Paolo. Nella sciabola maschile categoria B conquista

il gradino più alto del podio Gianmarco Paolucci, alla sua prima

vittoria nel circuito iridato. Nella stessa prova è medaglia di bronzo

Andrea Jacquier. Nella spada femminile B ha invece chiuso quinta Julia

Markowska.

La gara vincente di Gianmarco Paolucci è iniziata negli ottavi di finale

con il 15-6 contro l’argentino Alderete mentre ha saltato il primo turno

Andrea Jacquier (numero 1 del tabellone dopo la fase a gironi). Nei

quarti di finale i due azzurri hanno poi superato, rispettivamente,

l’atleta neautrale paralimpico Pranevich (15-10) e il brasiliano

Monteiro da Silva (15-13). Il derby tricolore in semifinale ha visto il

successo di Paolucci che con il punteggio di 15-6 ha avuto la meglio su

Jacquier, per Andrea un bel terzo posto che dà continuità al successo

dello scorso novembre a Pisa.

Si è preso tutto, invece, Gianmarco: nella finalissima, infatti, ha

fatto suo il match contro il brasiliano Chaves con il risultato di

15-12. L’oro di Paolucci nella sciabola rappresenta la sua seconda

medaglia nel weekend brasiliano dopo il bronzo di ieri nel fioretto.

Non solo le cinque medaglie in due giorni per il gruppo guidato dal CT

Marco Ciari. Si è fermata nei quarti di finale la prova di Julia

Markowska nella spada femminile B. L’azzurra, quarta dopo la fase a

gironi, ha superato per 15-3 negli ottavi di finale la francese Sangani

ma è stata poi battuta, con il punteggio di 15-12, dalla giapponese

Sakurai concludendo così in 5^ posizione.

Domani la terza e ultima giornata di gare nella Coppa del Mondo

Paralimpica di San Paolo. L’Italia sarà in gara nella spada maschile B

con Andrea Jacquier e Michele Massa.

