comunicato – VISITE ED ESAMI LA SERA E NEI FINE SETTIMANA. SI PARTE IN TUTTO IL PIEMONTE

Torino, 22 febbraio 2025

VISITE ED ESAMI LA SERA E NEI FINE SETTIMANA.

SI PARTE IN TUTTO IL PIEMONTE

IL PRESIDENTE CIRIO E L’ASSESSORE ALLA SANITA’ RIBOLDI: «GRAZIE ALLA DISPONIBILITA’ DEI PROFESSIONISTI, SFORZO COMUNE PER ABBATTERE LE LISTE D’ATTESA. OBIETTIVO: 50.000 PRESTAZIONI IN PIÙ ENTRO GIUGNO»

«La riduzione delle liste d’attesa è la priorità per la Regione ed è il principale obiettivo che abbiamo indicato ai Direttori generali al momento del loro insediamento. Le Aziende sanitarie hanno prontamente recepito le indicazioni dell’assessorato alla Sanità e predisposto un articolato calendario di visite ed esami in orario serale e nei fine settimana che ha come obiettivo di arrivare a 50.000 prestazioni in più entro giugno. Nei prossimi mesi ci aspettiamo un forte impulso da parte delle Aziende sanitarie per incrementare le prestazioni»

Così il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi durante la conferenza stampa di presentazione del piano per le prestazioni aggiuntive – da svolgersi la sera e nei fine settimana- per il recupero delle liste d’attesa che si è svolta oggi nella sede dell’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, rappresentata dal direttore generale Franca Dall’Occo.