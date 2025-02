AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE DA LUNEDÌ 24 FEBBRAIO A DOMENICA 2 MARZO 2025

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

DA LUNEDÌ 24 FEBBRAIO A DOMENICA 2 MARZO 2025

Lunedì 24 febbraio

Atene, il presidente Cirio partecipa agli eventi organizzati in occasione della cerimonia di consegna della Torcia della Speranza per i Giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025

O re 10, Novara, Confindustria Novara Vercelli Valsesia, c orso Cavallotti 25, l’ a ssessore Tronzano partecipa all’incontro delle Commissioni Multinazionali e Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti di Confindustria Piemonte

Ore 14, Torino, Grattacielo Piemonte, i l vicepresidente Chiorino si video collega al tavolo Lear

O re 14, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ a ssessore Tronzano porta i saluti all’incontro “Clean Aviation & Piedmont Region”

Ore 14.15, Torino, Grattacielo Piemonte, il s ottosegretario Porchietto incontra il c onsole delle Filippine a Milano

Ore 15, Torino, Confindustria Piemonte, l’ a ssessore Bussalino partecipa all’incontro con le Commissioni Trasporti e Logistica e Infrastrutture e Urbanistica

O re 16.30, Alessandria, Palazzo Ghilini, gli a ssessor i Bongioanni e Bussalino partecip a no al Consiglio p rovinciale aperto sul l’aggiornamento de lla Peste s uina a fricana

O re 18.30, Cuneo, sede Confartigianato Imprese, via XXVIII Aprile 24, l’ assessore Gallo partecipa all’evento “Terra di artigiani 2.0. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale”

Martedì 25 febbraio

Atene, il presidente Cirio partecipa agli eventi organizzati in occasione della c erimonia di consegna della Torcia della Speranza per i Giochi m ondiali i nvernali Special Olympics Torino 2025

O re 9.30, Torre Pellice (TO), Galleria civica Scoppo, l ’ a ssessore Bussalino partecip a alla g iornata di studi sul Codice della Strada

Ore 11.30, Torino, Museo della Montagna, piazza Monte dei Cappuccini 7, l’ assessore Gallo partecipa a ll’incontro politico A-Mont nell’ambito del programma transfrontaliero A lcotra

Ore 12, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Riboldi partecip a alla conferenza stampa di presentazione dei dati sulla donazione e trapianti di organi nel 2024 in Piemonte

Ore 14.30, Torino, C ittà Metropolitana, corso Inghilterra 7, l’ assessore Gallo interviene all’Infoday sul secondo bando dei microprogetti del programma transfrontaliero A lcotra

Mercoledì 26 febbraio

Ore 10.30, Milano, Allianz MiCo, viale Eginardo 29, il vicepresidente Chiorino partecipa all’inaugurazione di FILO

Ore 11, Genova, Regione Liguria, l’ a ssessore Bussalino partecipa al tavolo di confronto sull’ex Ilva

Ore 11.30, Torino, Pala Gianni Asti, viale Bistolfi 10, il s ottosegretario Porchietto porta il saluto istituzionale alla finale regionale di “Green Game – A scuola di Riciclo”

Ore 13.30, Milano, Allianz MiCo, viale Eginardo 29, il vicepresidente Chiorino porta i saluti istituzionali nell’incontro con l’ambasciatore della Tunisia in Italia

Ore 18. Milano, Ristorante Shiro Poporoya, via Eustachi 20, l’ assessore Bongioanni partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Sushi Cup

Giovedì 27 febbraio

Ore 9.30, Compendio di Stupinigi (TO), l’ assessore Vignale effettua un sopralluogo nelle proprietà della Regione

O re 9.30, Pozzolo Formigaro (AL), Municipio, l’ assessore Bussalino partecip a al sopralluogo e alla successiva riunione con RFI per le opere le compensative del Terzo Valico

Ore 11, Torino, C onfservizi Piemonte e Valle d’Aosta, corso Siccardi 15, l’ assessore Marnati interviene alla presentazione dell’impianto Cidiu Servizi per il recupero delle terre da spazzamento

Ore 12, Torino, p iazza Vittorio Veneto, l’ a ssessore Tronzano partecipa all’apertura di CioccolaTò

O re 14, Savigliano (CN), l’ assessore Bussalino si reca in visita nello stabilimento Alstom

Ore 14.15, Torino, Grattacielo Piemonte, i l vicepresidente Chiorino si videocollega al tavolo Diageo

O re 14.30, Torino, G rattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Riboldi partecip a “Logistica innovativa” p er una nuova frontiera della sanità del futuro

Ore 14.30, Cuneo, Palazzo della Provincia, corso Nizza 21, l’ assessore Gallo interviene all’Infoday sul secondo bando dei microprogetti del programma transfrontaliero A lcotra

O re 17, Verduno (CN), Auditorium Ospedale Ferrero, il presidente Cirio e l’ assessore Riboldi partecip a no all’inaugurazione del Centro di formazione dell’ospedale, preceduta dalla lectio magistralis di Vito Mancuso

O re 21, Pontecurone (AL), Sala Berri, l ‘ a ssessore Bussalino partecip a al convegno “PNRR e digitalizzazione: la nuova PA digitale”

Venerdì 28 febbraio

O re 9, Ovada, Istituto tecnico agrario agroalimentare agroindustria, v ia Pastorino 12, l’ asse ssore Bussalino partecip a al convegno “ L ‘impatto dell’enoturismo su imprese e territorio”

Dalle ore 9.30 il vicepresidente Chiorino e l’ assessore Riboldi partecipano ad una serie di incontri a tema sanitario sul territorio biellese

Ore 10, Pontevecchio di Magenta (Mi), Villa Castiglioni, l’ assessore Gallo interviene all’evento sulla riserva Unesco Ticino Val Grande Verbano

Ore 10,30, Torino, Corte dei Conti, piazza Castello, 165, il presidente Cirio e l’ a ssessore Tronzano partecipano all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2025

Ore 11.30, Torino, Gallerie d’Italia, piazza San Carlo 156, l’ a ssessore Tronzano e il s ottosegretario Porchietto partecipano alla presentazione del Bilancio di fine mandato della Camera di Commercio

Ore 15, Alessandria, Aula Magna dell’Università del Piemonte orientale, l’ assessore Riboldi porta il saluto al convegno “Rari in rete – Giornata Mondiale delle malattie rare”

Ore 15.30, Vercelli, Salone Dugentesco, v ia Ferraris 92-95, l’ assessore Marnati interviene alla presentazione della conclusione del percorso di EGATO 2 (Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Biellese, Vercellese, Casalese)

Ore 18, Fossano (CN), r istorante Hotel Giardino dei Tigli, via Santa Maria 2, l ’ assessore Bongioanni partecipa all’ a ssemblea annuale dell’Unione Trebbiatori

Sabato 1° marzo

Ore 9.30, Asti, Sala Pastrone, via Teatro Alfieri 2, il presidente Cirio e gli assessor i Bussalino e Gallo interven gono all’assemblea regionale dell’Unione delle Province p iemontesi

Ore 10.30, Cuneo, via XXVIII Aprile 24, l’ a ssessore Bongioanni interviene all’assemblea Arproma – Confartigianato Cuneo

Ore 15, Saluzzo (C N ), C attedrale, piazza Garibaldi 1, l’ assessore Gallo p resenzia all’ordinazione episcopale di monsignor Bernardino Giordano, nuovo vescovo di Grosseto e Orbetello

Ore 17, Valdieri (CN), Salone Alberto Bianco, piazza Regina Elena 30, l ’ assessore Bongioanni interviene al convegno “Provincia e infrastrutture: conoscere i problemi e come agire”

Domenica 2 marzo

Ore 12, Ponti (AL), l’ a ssessore Bussalino interviene alla Sagra del Polentone

