Acqua uso irriguo, Cia Puglia: “Prezzo raddoppiato, è una mazzata”

Conguaglio 2022 dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia con tariffa che passa da 0,72 a 1,45 euro mc

“Confidiamo nel buon senso dell’assessore Donato Pentassuglia per abbattere quei conguagli”

Sicolo: “Il costo dell’acqua deve essere accessibile ed equo per tutti gli agricoltori pugliesi”

“Non è possibile pagare l’acqua ad uso irriguo come se fosse petrolio. Agli agricoltori pugliesi,

dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, sono arrivate le cartelle di pagamento per il

conguaglio del servizio irriguo per l’anno 2022: le tariffe trasmesse agli utenti nella

compilazione della domanda di erogazione dell’acqua anno 2022 stabilivano il costo di 0,72

euro al mc (salvo conguaglio), mentre oggi viene emesso un ruolo a conguaglio con una

maggiorazione pari a 0,73 euro a mc, portando la tariffa dell’acqua per l’anno 2022 a 1,45 euro

a mc: è una vera e propria mazzata che arriva, tra l’altro, in un momento particolarmente

difficile per gli agricoltori, vessati da costi energetici e di produzione che stanno subendo una

ulteriore impennata. Confidiamo nel buon senso e nella capacità dell’assessore regionale

Donato Pentassuglia in modo che quei conguagli siano abbattuti e la situazione venga sanata

nel miglior modo possibile, nell’interesse degli agricoltori”. Così CIA Agricoltori Italiani di Puglia

in una nota che, oltre a mettere in rilievo la situazione specifica, torna sul problema più

generale rappresentato dal costo dell’acqua a uso irriguo.

“L’irrigazione è fondamentale per l’agricoltura”, spiega Gennaro Sicolo, presidente

regionale e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani di Puglia. “Il costo

dell’acqua a uso irriguo ha un valore strategico per lo sviluppo del comparto: più alto è

quel costo, maggiori difficoltà hanno le aziende agricole di incrementare quantità e

qualità delle produzioni. Occorre che i produttori siano messi nelle condizioni di avere

tariffe sostenibili ed eque in tutta la Puglia”.