(ACON) SPORT. BORDIN A SACILE: EVENTO FICK OMAGGIO DOVUTO A CAMPIONI CANOA

(ACON) Sacile, 21 feb – "Un omaggio dovuto ai nostri campioni

della canoa, atleti che con impegno, sacrificio e passione

portano in alto il nome del Friuli Venezia Giulia nello sport

nazionale e internazionale. La loro dedizione ? un esempio per i

giovani a dimostrazione che attraverso il lavoro e la

determinazione si possono raggiungere traguardi straordinari.”

Con queste parole il massimo esponente dell’Assemblea legislativa

del Fvg, Mauro Bordin, ha portato oggi i saluti del Consiglio

regionale all’evento “Canoa, passione e vittorie: celebriamo i

nostri campioni” al teatro Vincenzo Ruffo di Sacile, organizzato

dal Comitato Regionale Fick Friuli Venezia Giulia.

“Lo sport, e in particolare la canoa, ? una disciplina che

incarna valori fondamentali come il rispetto, la perseveranza e

lo spirito di squadra. Il nostro territorio – ha sottolineato

Bordin – ha una grande tradizione sportiva e grazie al lavoro

delle societ?, degli allenatori e dei volontari, continuiamo a

vedere crescere talenti che ci riempiono di orgoglio. ? un dovere

delle istituzioni sostenere queste eccellenze e promuovere la

cultura dello sport”.

“Rivolgo un plauso al Comitato regionale Fick Friuli Venezia

Giulia per aver organizzato questa serata che non ? solo una

celebrazione delle vittorie, ma anche un riconoscimento al

percorso di crescita di ogni atleta. Auguro a tutti voi – ha

concluso il presidente del Cr – di continuare a inseguire i

vostri sogni con la stessa passione che vi ha portato fino a qui,

perch? siete una ricchezza per la nostra regione e un esempio per

le future generazioni”.

