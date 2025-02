(ACON) PROVINCE. CELOTTI (PD): OPERAZIONE IDEOLOGICA SENZA PROSPETTIVE

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

controriforma di Roberti, che ha spazzato via le Uti senza dare

prospettive alternative agli enti locali, unite ai tempi del

Parlamento al quale ? stata delegata la modifica dello statuto

del Fvg hanno condannato il sistema degli enti locali a un limbo

nel quale a farne le spese saranno proprio gli enti pi? vicini ai

cittadini, i Comuni che il Centrodestra aveva detto di liberare,

ma che ha, invece, abbandonato”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd), a margine dell’incontro pubblico “Province, ritorno al

futuro” che si ? tenuto venerd? sera nel salone di palazzo

Antonini Belgrado a Udine e al quale hanno preso parte la

deputata Debora Serracchiani, il segretario del Pd di Udine, Rudi

Buset e quello del circolo Pd Udine 1, Carmelo Attin?.

“A fronte della situazione di crisi dei Comuni, che dal 2001 al

2020 hanno perso 2098 dipendenti con una forte concentrazione nei

Comuni pi? piccoli – continua Celotti -, non viene data risposta

a una domanda centrale, ossia quale deve essere il nuovo assetto

degli enti locali che ci pu? davvero aiutare a rilanciare il Fvg,

capendo chi deve fare e cosa, quindi il tema delle funzioni.

Questa domanda che sta alla base di tutto il ragionamento, finora

non se l’? fatta nessuno”.

“Il ripristino ideologico delle Province, esattamente come erano

prima del 2016, ? del tutto assurdo perch? non risponderebbe

minimamente alle esigenze del sistema socio economico e,

soprattutto, del sistema istituzionale. Siamo allora in presenza

di un’operazione che creerebbe nuove poltrone, un ente elettivo

che non risponderebbe alle esigenze dei Comuni, come invece

facevano le Uti dove sedevano gli amministratori locali” –

prosegue l’esponente dem sottolineando che “sul fatto che ci

voglia un ente intermedio tra Regione e Comuni siamo tutti

d’accordo. Ma che forma deve avere quell’ente, che funzioni deve

svolgere, che dimensioni deve avere, ? un ragionamento che non ?

stato fatto”.

“C’? sul piatto il rilancio del Friuli: questa ? una sfida che

deve partire dall’ascolto, dal confronto con le parti sociali,

con gli amministratori, col mondo economico. Una sfida che il Pd

deve portare avanti per condividere bisogni e priorit?. ?

necessario partire dalla necessit? di rilanciare l’economia del

Friuli – conclude Celotti -, passando per il tema socio

demografico, il tema della pianificazione e, quindi, dalle

problematiche per arrivare a definire un assetto istituzionale

che ci consenta di essere competitivi e di guardare al futuro con

particolare riferimento al territorio del Friuli”.

