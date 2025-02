(ACON) PROVINCE. BERNARDIS (FP): RITORNO SCELTA DI BUON SENSO

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

sab 22 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 22 feb – "Il ritorno delle Province elettive in

Friuli Venezia Giulia ? una scelta di buon senso e di

responsabilit? per garantire un’amministrazione efficace e vicina

ai cittadini. Condivido pienamente la posizione del presidente

Fedriga: ? necessario un ente intermedio con una chiara

legittimazione democratica, capace di rispondere in maniera

diretta alle esigenze del territorio e di valorizzarne le

identit? locali”.

Cos?, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente), intervenendo nel dibattito sul ripristino

delle Province e replicando alle critiche sollevate dalla

consigliera di opposizione Manuela Celotti (Pd).

“La soppressione delle Province, avvenuta nella scorsa

legislatura prima dell’insediamento del presidente Fedriga, ha

creato un vuoto amministrativo che ha penalizzato i Comuni e reso

pi? complessa l’erogazione dei servizi. La nostra amministrazione

– prosegue la nota – con lungimiranza, ha avviato un percorso di

riforma graduale, partendo dalla creazione degli Enti di

decentramento regionale (Edr), che oggi rappresentano la base

solida su cui costruire il nuovo assetto istituzionale delle

Province”.

Bernardis sottolinea, inoltre, l’infondatezza delle accuse di chi

definisce il ripristino delle Province un’operazione ideologica:

“La riforma non ? un ritorno al passato, ma un investimento sul

futuro del Friuli Venezia Giulia. La centralit? dei territori e

la loro rappresentanza democratica non sono un capriccio, ma

un’esigenza concreta per dare ai cittadini istituzioni pi?

funzionali, efficienti e vicine”.

“Piuttosto che attaccare una riforma che mira a risolvere

problemi concreti, l’opposizione dovrebbe spiegare perch? ha

lasciato il sistema degli enti locali in una condizione di caos e

inefficienza. Il Friuli Venezia Giulia ha bisogno di istituzioni

forti e organizzate, non di vuoti polemici. Con il ritorno delle

Province elettive – conclude Bernardis – garantiremo ai territori

gli strumenti per amministrarsi con efficacia e responsabilit?,

senza calare dall’alto decisioni che non tengono conto delle

realt? locali”.

