(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 COMUNE DI PIACENZA

Gabinetto del Sindaco

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.it

Piacenza, 21 febbraio 2025

Oggetto: Nuove modalità di raccolta domiciliare dell’indifferenziato, incontro

pubblico al salone parrocchiale di San Giuseppe Operaio

Mercoledì 26 febbraio, con inizio alle 20.45, il salone parrocchiale di San Giuseppe

Operaio ospiterà un nuovo incontro pubblico rivolto alla cittadinanza per illustrare le

novità organizzative riguardanti la raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati, per la

quale è in corso – nel quartiere Galleana – la distribuzione degli appositi contenitori ad

ogni utenza.

L’appuntamento, cui saranno presenti i tecnici di Iren e i rappresentanti

dell’Amministrazione comunale, sarà occasione per fornire indicazioni utili e

chiarimenti in merito alle nuove modalità di raccolta. Come già avvenuto in altre zone

della città nei mesi scorsi, sono in previsione sino a primavera inoltrata ulteriori