Cs – Scuola: Mattia (PD), il 26/02 alla Pisana per dire no a tagli

Scuola: Mattia (PD), il 26/02 alla Pisana per dire no a tagli

In piazza oggi con gli studenti davanti alla Regione Lazio. Rocca li ascolti

“Oggi siamo scesi in piazza con le studentesse e gli studenti per chiedere

ancora una volta alla Giunta Rocca il ritiro della delibera sul Piano

regionale di dimensionamento scolastico per l’anno 2025/2026, che non tiene

conto delle osservazioni della comunità scolastica, di sindaci, Enti locali

e territori. Visto che la Giunta Rocca continua a non volerli ascoltare, lo

faremo di noi portando la loro voce in consiglio regionale con un grande

incontro intitolato ‘La scuola non si taglia”, che si terrà mercoledì

prossimo, 26 febbraio, dalle ore 15 alla Pisana. E continueremo finché non

avremo una risposta valida che tenga conto delle reali esigenze dei

territori e della tutela del diritto all’Istruzione”. Così la consigliera

regionale PD del Lazio Eleonora Mattia.

