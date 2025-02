(ACON) SICUREZZA. MIANI (LEGA): ALLONTANARE MIGRANTI VIOLENTI DAGLI STUDENTI

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 21 feb – “A Udine un altro caso di violenza;

questa volta la vittima ? un ragazzo che ? stato derubato del

portafoglio da un marocchino di 22 anni. Bisogna intervenire

drasticamente. Non possiamo accettare questo genere di episodi e

lasciare la citt? in mano a questi criminali”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del gruppo Lega

Elia Miani commentando l’aggressione a uno studente minorenne in

piazzale Unit? d’Italia a Udine.

“Udine e la zona della stazione sono troppo di frequente sede di

questo genere di problematiche – spiega Miani – e il fatto che

gli episodi di cronaca continuino mi preoccupa. Nel caso

dell’altro giorno c’? un problema evidente: non possiamo lasciare

che gli studenti vengano a contatto con persone poco

raccomandabili”.

“Alcuni migranti che risiedono stabilmente fuori dall’ex caserma

dei vigili del fuoco – rimarca il consigliere della Lega – sono

sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di l? passano i

ragazzi che studiano al liceo Don Milani. Di conseguenza basta

pochissimo per arrivare a situazioni spiacevoli. ? una zona

delicata dove i ragazzi vengono avvicinati e importunati da

queste persone. Bisogna trovare una soluzione e intervenire in

maniera drastica, allontanando i violenti dal centro e dagli

studenti”.

“Poteva finire anche peggio se non ci fosse stato un intervento

tempestivo dei carabinieri. La Lega – conclude l’esponente di

maggioranza – ? da sempre vicina alle forze dell’ordine, ma

bisogna metterle nelle migliori condizioni per poter lavorare e

garantire la sicurezza”.

ACON/COM/mv

211231 FEB 25