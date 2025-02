(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

Oggetto: Visita guidata per la terza età tra le “torri e altane piacentine”

Apriranno lunedì 24 febbraio alle 9, le iscrizioni telefoniche alla visita guidata “Torri

e altane piacentine”, che l’Ufficio comunale Attività Socioricreative propone ai

residenti in città ultrasessantacinquenni.

Il costo di partecipazione all’iniziativa – in calendario venerdì 28 febbraio – è di 5

euro. L’itinerario si snoderà tra piazza Borgo e piazza Duomo, attraverso le vie del

centro storico: dalla torre dei bombardieri in via Calzolai a quelle che si affacciano su

piazza Cavalli, dalle altane di Palazzo Anguissola a quelle che si stagliano nella zona

della Cattedrale.

