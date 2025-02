(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

Piacenza, 20 febbraio 2025

Oggetto: Un sabato alla Biblioteca Giana Anguissola, tra coding e giochi da

tavolo

Duplice appuntamento alla Biblioteca Giana Anguissola, sabato 22 febbraio.

Dalle 9 alle 11, torna il Coding Lab in collaborazione con PiaceDojo. Il laboratorio è

diviso per fasce d’età: dai 7 agli 11 anni si imparerà a usare Scratch (è necessario

portare il proprio pc portatile avendo già installato il software gratuito Scratch,

scaricabile dal sito https://scratch.mit.edu; per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 16 anni,

l’incontro si focalizzerà su Makecode Arcade e Python, con la sola necessità di un pc

predisposto per la connessione wifi, perché si lavorerà direttamente online.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, torna “Fuori dalle scatole!”, ciclo di

appuntamenti dedicati ai giochi da tavolo e di ruolo per bambini dai 7 anni in su e

famiglie, in collaborazione con Orizzonte degli Eventi, Storytellers e Storie Erranti.

I prossimi incontri di CodingLab e “Fuori dalle scatole!” si terranno sabato 29 marzo

