R: Firma protocollo intesa UNEM_Motus-E

purtroppo dal Ministero ci chiedono il numero e i nominativi di chi

parteciperà, entro domani.

Riuscite a farmi sapere se ci sarà qualcuno?

Grazie,

Daniela Mele

Inviato: martedì 18 febbraio 2025 11:42

Oggetto: Firma protocollo intesa UNEM_Motus-E

Carissimo,

il prossimo 25 febbraio, alle ore 15.00, presso il Ministero delle Imprese e

del Made In Italy si terrà l’incontro per la firma del Protocollo di intesa

tra UNEM e Motus-E per la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle

infrastrutture di ricarica elettrica presso gli impianti carburanti.

La firma avverrà alla presenza del Sottosegretario Massimo Bitonci,

referente del Ministero per lo schema del DDL rete che promuove il ruolo

degli impianti carburanti per l’installazione delle infrastrutture di

ricarica.

Per partecipare all’incontro è necessario comunicare la propria presenza

entro venerdì 21 febbraio.

In allegato il programma.

Resto in attesa di un gentile riscontro.

