On. Ida Carmina su condanna sottosegretario Del Mastro

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 ON. IDA CARMINA M5S; “LA VICENDA DELMASTRO ULTIMO TASSELLO DI UN QUADRO INQUIETANTE”

La condanna del sottosegretario Delmastro a otto mesi di reclusione per rivelazione di segreto d’ufficio segna un punto di non ritorno nella credibilità delle istituzioni perché è paradossale che chi gestisce le carceri possa al contempo essere condannato a scontare una pena detentiva.

Il verdetto liquidato con arroganza e senza il minimo senso di responsabilità istituzionale dimostra una pericolosa concezione del potere, che antepone la propaganda e il discredito della magistratura al dovere di rispettare le regole dello Stato di diritto.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non può continuare a circondarsi di condannati e imputati senza minare la credibilità sua e dell’Italia.

La vicenda Delmastro è solo l’ultimo tassello di un quadro inquietante.

Meloni dovrebbe chiedersi cosa le direbbe oggi Paolo Borsellino, se potesse assistere a questo spettacolo indegno. Credo le ricorderebbe che col difendere l’indifendibile si rende complice del degrado etico delle istituzioni.

Se davvero crede nei valori della legalità e del rispetto della giustizia, la Presidente del Consiglio prendere una posizione netta.

Perché non può esserci un’Italia giusta e forte se chi governa continua a proteggere chi ha tradito la fiducia dei cittadini.

Lo dichiara in una nota l’On. Ida Carmina M5S.