Musica, il 23 febbraio tornano in scena i Musicanti di Brama alle 20 al Lettere Caffè

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

Domenica 23 febbraio tornano in scena i Musicanti di brama col loro spettacolo di canzone teatro ironico e visionario, costruito su un repertorio di brani originali che attraversano diversi linguaggi musicali del mondo: dal teatro canzone d’ispirazione gaberiana alla chanson française, dal jazz allo swing, dalla world music al pop e progressive rock. I temi ruotano intorno alla fragile identità umana, sospesa tra l’essere e il non essere, in un mix tragicomico di profondità e leggerezza, il tutto arricchito da un’interpretazione brechtiana e circense. Al canto Daniela Maurizi, alla chitarra Michael Wernli, al basso Antonio Abruzzese, alla batteria Luca Giudice.

Lettere Caffè, via san Francesco a Ripa 100, Roma. Inizio spettacolo ore 20.

Visita il sito: youtube.com/@musicantidibrama