“La governance dei rischi climatici – prospettive di adattamento ai cambiamenti climatici” – a Cagliari l’evento di disseminazione PROTERINA4Future

La gouvernance des risques climatiques

Prospettive di adattamento ai cambiamenti climatici

Focus siccità – alluvioni

Perspectives d’adaptation aux changements climatiques

Focus sécheresse et inondations

II meeting partenariale | evento di disseminazione

IIème réunion partenariale | événement de diffusion

SA MANIFATTURA

Programma

Programme

VENERDÌ 21 FEBBRAIO | VENDREDI 21 FÉVRIER

08:30 Accoglienza

Accueillir

09:00 Saluti istituzionali

Salutations institutionnelles

Introduce e coordina i saluti il Direttore generale della Protezione civile Mauro Merella

Introduit et coordonne les salutations, le Directeur général de la Protection civile

Direttrice generale Arpas

Nicoletta Vannina Ornano

Directrice générale

Sindaco di Cagliari

Massimo Zedda

Maire de Cagliari

Direttrice generale del Centro

Regionale di Programmazione

Elisabetta Neroni

Directrice générale du Centre Régional

de Programmation

Presidente Associazione Nazionale

Comuni Italiani ANCI

Daniela Falconi

Association Nationale des Communes

Italiens

Ordini professionali: Ingegneri,

Architetti, Agronomi e Forestali, Geologi

Ordres professionnels: Ingénieurs,

Architectes, Agronomes et Forestiers,

Géologues

Assessora Difesa Ambiente della

Regione Autonoma della Sardegna

Rosanna Laconi

Assesseure à la Défense de

l’Environnement de la Région

Autonome de Sardaigne

Sessione 1: Cambiamenti climatici e gestione dei rischi

Session 1: Changements climatiques et gestion des risques

10:00 Presentazione del progetto Proterina 4 future | DGPC RAS – capofila CIMA

Présentation du projet Proterina 4 future | DGPC RAS – chef de file CIMA

10:30 La Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici: un nuovo approccio

alla pianificazione integrata RAS Ambiente | Giovanni Satta

La Stratégie Régionale d’Adaptation aux Changements Climatiques: une nouvelle

approche de la planification intégrée RAS Environnement

10:45 I cambiamenti climatici e gli impatti. Il ruolo della meteorologia per la riduzione del

rischio Direttore Agenzia Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Italia Meteo |

Carlo Cacciamani

Les changements climatiques et leurs impacts. Le rôle de la météorologie dans la

réduction des risques Directeur de l’Agence Nationale pour la Météorologie et la

Climatologie Italia Meteo

11:00 – 11:30 | COFFEE BREAK

Sessione 2: Buone pratiche e approcci integrati

Session 2: Bonnes pratiques et approches intégrées

11:30

La EU Mission per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici e il supporto al territorio

Membro del board della EU Mission on adaptation to climate change | Antonella Morgillo

La Mission de l’UE pour l’Adaptation aux Changements Climatiques et le Soutien au

Territoire

11:45

Adattamento ai cambiamenti climatici: esempi di applicazione della verifica climatica

Ambiente RAS /ARPAS | Andrea Motroni

Adaptation aux changements climatiques: exemples d’application de la vérification

climatique

12:00 Integrare la riduzione del rischio di disastri e l’adattamento ai cambiamenti climatici:

approcci e strategie CNR IBE | Valentina Bacciu

Intégrer la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation aux changements

climatiques: approches et stratégies

12:15

Il monitoraggio della siccità in Sardegna. Le attività dell’ARPAS | Michele Fiori

La surveillance de la sécheresse en Sardaigne: les activités de l’ARPAS

12:30

Sperimentazione delle previsioni stagionali sulla Sardegna per la prevenzione dei rischi

legati al clima ARPAS | Carluccio Castiglia

Expérimentation des prévisions saisonnières en Sardaigne pour la prévention des

risques liés au climat

12:45

Previsioni stagionali e indici siccità in Toscana LAMMA – CNR IBE | Roberto Vallorani

Prévisions saisonnières et indices de sécheresse en Toscane

13:00 Effetti del cambiamento climatico in atto sul bioclima e la vegetazione in Sardegna

UniSS | Emanuele Farris

Effets des changements climatiques en cours sur le bioclimat et la végétation en

Sardaigne

13:15

Multifunzionalità dei piccoli invasi (laghetti collinari e bacini di laminazione) e

adattamento al cambiamento climatico (irrigazione umettante, di soccorso e

climatizzante) UniMarche | Luigi Ledda

Multifonctionnalité des petits réservoirs (retenues collinaires et bassins de rétention)

et adaptation au changement climatique (irrigation d’humectation, de secours et

climatisante)

13:30 – 15:00 | LIGHT LUNCH

Sessione 3: Focus siccità

Session 3: Focus sur la sécheresse

15:00 Libro bianco sui rischi maggiori Region PACA | Emilie Auray

Livre blanc sur les risques majeurs

15:15

Libro giallo della siccità. L’approccio del progetto Proterina4future

Regione Liguria / Fondazione CIMA | Silvia Fanti

Livre jaune de la sécheresse. L’approche du projet Proterina4Future

15:30

Libro giallo della siccità. Analisi degli impatti della siccità sulle aree costiere del Nord

Sardegna e prime azioni di contrasto e soccorso alla popolazione DGPC | Romina Secci

Livre jaune de la sécheresse: Analyse des impacts de la sécheresse sur les zones côtières

du nord de la Sardaigne et premières actions de lutte et d’assistance à la population

15:45

Il monitoraggio satellitare per la tutela del territorio DPC | Antonella Morgillo

DGPC | Fabio Casule

La surveillance satellitaire pour la protection du territoire

16:00 Iniziative di sensibilizzazione su alluvioni e siccità OEC

Initiatives de sensibilisation aux inondations et à la sécheresse

Sessione 4: Innovazione e strumenti tecnologici e alluvioni

Session 4: Innovation et outils technologiques et les inondations

16:15

Modelli di Intelligenza Artificiale per la previsione dei deflussi fluviali strumenti innovativi

per i sistemi di Early Warning UniPI | Marco Luppichini

Modèles d’Intelligence Artificielle pour la prévision des débits fluviaux: outils innovants

pour les systèmes d’alerte précoce

16:30

La modellazione idraulica al Centro Funzionale della Regione Sardegna come supporto

all’allertamento nei grandi e piccoli bacini DGPC | Antonello Cocco – Salvatore Cinus

La modélisation hydraulique au Centre Fonctionnel de la Région Sardaigne comme

support à l’alerte dans les grands et petits bassins

16:45

L’applicazione del metodo Arno ai bacini della Sardegna per la valutazione della loro

suscettibilità alle flashfloods CINSA – UniCA | Jacopo Napolitano

L’application de la méthode Arno aux bassins de la Sardaigne pour évaluer leur

susceptibilité aux crues éclair

17:00 Irrigazione di precisione a controllo digitale per il risparmio idrico e l’adattamento ai

cambiamenti climatici delle colture agrarie UniMarche | Luigi Ledda

Irrigation de précision à contrôle numérique pour l’économie d’eau et l’adaptation des

cultures agricoles aux changements climatiques

17:15 – 17:45 | COFFEE BREAK

17:45

Interventi partner e domande del pubblico

Éventuelles interventions des partenaires et questions du public

19:00 Chiusura lavori

Clôture des travaux

20:00 | CENA CONVIVIALE DÎNER CONVIVIAL

FEDERAZIONE

ORDINI

ARCHITETTI

PIANIFICATORI

PAESAGGISTI

CONSERVATORI

SARDEGNA

Evento co-organizzato con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari e la Federazione Ordini

Architetti PPC della Sardegna:

• agli ingegneri e periti industriali che parteciperanno al convegno in presenza saranno riconosciuti 3

CFP per le sessioni del mattino e 2 CFP per le sessioni del pomeriggio;

• agli architetti partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP per sessione.

SABATO 22 FEBBRAIO | SAMEDI 22 FÉVRIER

10:00 – 12:00 Visita alle sale operative della Protezione civile (su prenotazione)

Visite aux salles opérationnelles de la Protection civile (sur réservation)

10:00 – 13:00 Visita guidata nei quattro quartieri storici della città (su prenotazione)

Visite guidée dans les quatre quartiers historiques de la ville (sur réservation)